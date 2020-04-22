〈財報〉居家就愛滑手機！Snap Q1用戶暴增20% 盤後飆漲20%

Snap (SNAP-US) 週二 (21 日) 公布第一季財報，用戶數和營收雙雙勁增，盤後交易飆漲 20% 以上，報 14.99 美元。

Snap 第一季財報關鍵數據

每股虧損：8 美分 (調整後)

營收：自 3.2 億美元年增 44% 至 4.62 億美元

全球每日活躍用戶 (DAU)：年增 20% 或 3900 萬人至 2.29 億人

每用戶平均收入 (ARPU)：自去年的 1.68 美元上升至 2.02 美元

Snap 第一季 DAU 成長速度為 2017 年第二季以降最快。

儘管受新冠肺炎 (Covid-19) 疫情影響，Snap 的營收和調整後 Ebitda 仍達到預期範圍。Snap 某些市場在本季中期遭遇 Covid-19 衝擊，接著 3 月美國市場也受到影響。

Refinitiv 調查的分析師平均預期該公司第一季每股虧損 7 美分，營收為 4.288 億美元。但有鑑於 Covid-19 對全球經濟的影響，將 Snap 財報數字直接與分析師預估值相比恐有失公允。

Snap 上個月在 App Store 推出 App 開發工具，允許第三方軟體開發者能將 Snap 熱門的 Stories 功能結合至他們自己的 app 中，Snap 也可藉此接觸更廣大潛在用戶，這對維持股東信心和公司廣告營收成長很有幫助。

Snap 營業現金流較去年同期大增 7200 萬美元，返回正值 600 萬美元。自由現金流提升 7300 萬美元，達到負 500 萬美元。調整後 Ebitda 增加 4200 萬美元，達到負 8100 萬美元，符合虧損 7000 萬美元至虧損 9000 萬美元的預期範圍。

Snap 沒有提供第二季的財報預期，理由是近期 Covid-19 的疫情不明確且「宏觀經濟狀況快速變化」。