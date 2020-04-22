大洗牌！墨比爾斯：疫情過後企業供應鏈將遷出中國

有「新興市場教父」之稱的墨比爾斯 (Mark Mobius) 週二 (21 日) 表示，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情結束後，各國企業將重新調整供應鏈，減少對中國工廠的依賴。

墨比爾斯說，這次疫情讓許多原本依賴中國供應鏈的企業醒悟到，供應鏈必須分散至不同地區，維持多樣性，並盡可能離家鄉更近，以防未來再上演類似事件。

墨比爾斯指出，美國「理所當然」會優先考慮總部位於美國，或距離美國較近的海外據點，如墨西哥或加拿大的公司。

他補充，「追根究底，我認為供應鏈會分散到更多地區」，他認為，企業將把自中國撤離的供應鏈，轉移至越南、孟加拉、土耳其，甚至巴西等地，擁有更多元化的供應鏈。

分析師 Fraser Howie 週一接受 CNBC 訪問表示，各國政府將極力減少對中國的依賴性，但他也點出，他們「絕不會忽視中國」。

投顧 IMA Asia 董事 Richard Martin 上週表示，早在疫情爆發前，不少領域的製造商已經開始將業務遷出中國，這次疫情下供應鏈大洗牌的考量，多少帶有一些「民族主義色彩」。

新冠肺炎疫情使全球商業模式陷入危機，由於對中國經濟體的依賴性，以及國際物流的封鎖管制，不少製藥、農業和能源領域的企業供應鏈承受壓力。

墨比爾斯說，許多新興市場將從大宗期貨商品的價格下滑中受益，他表示，油價暴跌，對中國、印度等新興國家來說是巨大提振，儘管這對石油公司不利，卻意外使一些國家受惠。