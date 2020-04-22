材料-KY山東濟陽舊廠區確定獲都更徵收 貢獻EPS 8元

材料 - KY(4763-TW) 正在執行擴產方案，新擴產設備本月將完成裝機，同時，位在山東濟陽的 73 畝閒置出租廠區，也確定被徵收用成新都市開發用地，預估貢獻每股純益 8 元，最快今年底一次入帳。

在新冠肺炎防疫期間，材料 - KY 由於上下游整合完整，已跨入不織布及醫療用防護面罩開發與生產，公司也將進一步朝繡花不織布等高階產品發展。

材料 - KY 預計 4 月增加 1000 噸絲束產能，6、7 月增加 5000 噸醋片產能，持續擴展營運動能。至於濟陽舊廠區土地估計 73 畝預計全部因都市改造的原因遭徵收，徵收補助款約人民幣 1.1 億元 (約新台幣 4.73 億元)，扣除帳面持有成本新台幣 7300 萬元後，業外收益 4 億元，貢獻每股純益 8 元，預估最快今年底一次入帳。

材料 - KY 指出，新產能擴充完成後，絲束產能將增加約 8%，醋片產能增加約 25%，預期絲束銷售價格今年將提高 2-3%，且主要原物料木漿及醋酐價格，預期可穩定在 2019 年水準以下，材料 - KY 更簽訂 2020 年全年木漿合約，進貨價格已鎖定，有助控制成本。

材料 - KY 今年包含中國與台灣客戶市占率都可望提升，其中中國菸業客戶供貨量將增加一倍，達 2000 噸，同時目前也取得台灣菸業廠採購明確合約。

材料 - KY 為醋片、絲束垂直整合廠，醋片原料為醋酐，去年原物料報價下滑，加上製程副產品醋酸可回收再製成醋酐，原料成本下降效益逐步浮現，去年第 2 季之後毛利率維持 3 成以上，第 4 季攀升到 35.2%。去年稅後純益 3.3 億元，年增 46.45%，每股純益 6.52 元。董事會擬配發 4.7 元現金股利。

材料 - KY 生產醋酸纖維素及絲束，全球僅四集團大廠供應，屬寡佔產業，以國際大廠如塞拉尼斯 (Celanese) 生產規模最大並具主導地位，材料 - KY 的絲束銷售地區則遍及南美、北非 、東南亞、中東等地區，銷售地區為中國。