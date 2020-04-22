VCM出貨暢旺 敦吉Q1三率三升 每股賺0.77元

電子通路製造商敦吉 (2459-TW) 今 (22) 日公布第 1 季自結，稅後純益 0.85 億元，季減 34.62%，年增 7.59%，每股稅後純益 0.77 元；受惠 VCM(音圈馬達) 出貨暢旺，高毛利產品營收比重提升下，敦吉第 1 季仍繳出較去年同期三率三升的表現。

敦吉第 1 季營收 13.7 億元，季減 28.73%，年減 20.63%，毛利率 18.77%，季減 1.38 個百分點，年增 4.79 個百分點，營益率 8.56%，季減 1.59 個百分點，年增 3.59 個百分點；稅後純益 0.85 億元，季減 34.62%，年增 7.59%，稅後純益率 6.17%，季減 0.58 個百分點，年增 1.19 個百分點，每股稅後純益 0.77 元。

敦吉第 1 季通路事業、驗證事業均受疫情干擾，業績年減 33%、15%，不過，製造事業群逆勢成長 2%，尤其成型部件中的 VCM 表現最優異，且因其毛利率表現明顯優平均，推升第 1 季毛利率創下同期新高，繳出三率三升的成績單。

展望第 2 季，隨著中國復工進度良好，敦吉通路、驗證事業可望陸續回溫，加上製造事業持穩，法人估，獲利可望優於上季，約與去年同期持平。