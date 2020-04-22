Google啟動數位人才探索計劃 培育8000人助台灣數位轉型

Google 今 (22) 日宣布在台灣啟動數位人才探索計劃，提供免費數位培訓資源，預計在今年底前培育 8000 名學子與社會新鮮人，提升數位實力，協助台灣人才升級、加速企業數位轉型，也攜手 104 人力銀行與 40 家企業夥伴，開設數位人才探索計劃專區。

Google 台灣總經理林雅芳表示，在肺炎疫情影響下，數位力成為企業、即將就業的青年抵禦疫情影響的重要關鍵，數位工具能協助解決許多營運問題，因此繼 3 年前啟動智慧台灣計劃後，Google 今年再推出數位人才探索計劃，希望協助台灣人才、經濟與產業發展。

數位人才探索計劃將整合 104 人力銀行、多家企業透過線上培訓、媒合平台、企業職缺等資源挹注，提升青年數位能力、職場就職實戰訓練、人才與企業間媒合橋樑。

Google 表示，人才是提升台灣數位行銷成熟度的關鍵，日前委託波士頓顧問公司進行的《數位行銷成熟度研究》調查，也顯示台灣企業數位行銷成熟度仍有成長空間，據統計，數位行銷成熟度前 25% 品牌，將能透過擴大客群受眾，帶動營收年平均成長 13%，也提升成本效率 18%。