兩檔原油正2 ETF市價爆量、淨值慘跌 元大S＆P原油正2溢價飆400%創高

國際油價連續崩跌，元大 S＆P 原油正 2(00672L-TW)、街口布蘭特油正 2(00715L-TW)，市價都重挫約 40%，且成交爆量，其中，元大 S＆P 原油正 2 淨值跌破 0.5 元，溢價幅度最高飆到 400%，改寫歷史新高。

油市對於供應過剩的恐慌持續，雖然西德州原油 5 月交割價由負轉正，但西德州原油 6 月價格大跌超過 40%，收每桶 11.57 美元，創 1999 年 2 月以來最低；布蘭特原油 6 月價格也下挫超過兩成，盤中一度觸及每桶 17.51 美元，亦寫下 2001 年 11 月以來最低。

原油持續暴跌，元大 S&P 原油正 2、街口布蘭特油正 2 今天股價也很慘烈，分別下跌 41.97%、35.86% 作收，為集中市場跌幅冠亞軍，其中，元大 S&P 原油正 2 市價最低打到 2 元，成交量也爆出 39 萬張大量，基金淨值更一度跌破 0.5 元，使得溢價幅度最高飆到 400%；而街口布蘭特油正 2 在集中市場成交量也超過 20 萬張天量，基金淨值掉到只剩 1.16 元，溢價超過 220% 之多。

街口投信表示，街口布蘭特油正 2 於同類型 ETF 中保證金部位比例已相對較高，更需嚴密進行保證金的風險管理; 倘若接受超過風險比率的申購，當原油價格波動過大，將有損受益人權益。此外，目前亦需同步考量可能因本基金發生受益人鉅額贖回，對基金資產可能產生流動性不足的風險。

近日國際油價大跌，元大 S＆P 原油正 2 基金規模從 2 月底的 260 多億元，到 3 月底降至 52 億餘元，加上淨值一跌再跌，雖然金管會日前對期信基金有豁免下市條款，但仍示警不代表不會下市，只要損失超過本金、以及公司評估基金有「事實上無法經營的原因」，都會面臨下市，投資人介入宜審慎。