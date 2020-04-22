〈工商界提建言〉建請未來籌組財經內閣 對外招商可參考新加坡模式

工商業界今 (22) 日針對國內經濟與產業發展、經貿布局，對政府提出建言，工商界呼籲若未來內閣改組，建請以籌組財經內閣為主要選項，並與世界接軌，大幅提高直接金融對 GDP 的占比，及積極盤點產業數位落差，善用 5G 頻譜溢收的 1000 億元標金，優先補助 5G 結合 AIoT 等應用方案，並盼政府對外招商引資，能參考新加坡模式。

全國工業總會、全國商業總會、工商協進會及三三企業交流會，於 15 至 17 日一連 3 天，舉辦 3 場閉門「因應新冠疫情與台灣經濟發展」系列高峰論壇，並邀請 60 多位國內工商領袖一起深入探討，並於今日邀請經濟部長沈榮津、政務委員龔明鑫、鄧振中、國發會主委陳美伶等相關部會及局處首長，舉行「高峰論壇總結圓桌會議」，聽取工商領袖建言報告。

在總結圓桌會議中，針對台灣經濟與產業發展策略，與會工商領袖呼籲並期許，未來內閣若進行改組，以籌組財經內閣為主要選項，以宣示推動經濟發展與穩固產業決心，並建議總統就職演說中，對兩岸關係釋出善意，積極重建兩岸官方對話管道，化解日漸極端的對立情勢，以提升各國對兩岸經貿穩定信心，讓台灣能在穩定安全的區域情勢中，積極對外發展。

工商領袖也促請政府應與世界接軌，大幅提高直接金融對 GDP 的占比，使資金可直接注入產業，活絡經濟。同時要求政府應協助台灣半導體、資通訊及石化等已在國外布局的產業，進一步進行垂直整合，如半導體設備及材料產業可持續向上整合，石化、鋼鐵產業則應向下整合，才能維繫台灣產業在全球供應鏈的重要地位。

工商領袖也籲請政府應積極盤點產業數位落差，比照過往自動化服務團，組織數位轉型服務團，以協助產業加速數位轉型，並培養數位經濟跨領域人才。另外，為促使產業快速邁入 5G 時代，也敦請政府善用 5G 頻譜溢收的 1000 億元標金，作為新興科技應用試驗計畫的經費，諸如優先補助 5G 結合 AI、IoT、AIoT 應用方案。

工總理事長王文淵呼籲，台灣是一個小島，不能在各方面如法律、金融、產業、環保、勞工等，處處抄襲大國，甚至比歐美先進國家更嚴格，而是更需要瞭解自己的優勢及弱點，務實以自己需求為依歸，以小國的思維，參考如瑞士、比利時、荷蘭及丹麥，甚至新加坡等國經驗來規劃，才能真正有助國家經濟發展。

在台灣全球經貿布局策略建議部分，工商界指出，台灣資源有限、尚有「五缺」問題待解決，盼政府對外招商引資能參考新加坡模式，從國家戰略性產業、未來新科技為出發點，勿以金額多寡為考量，且以推動台灣為創新樞紐、高端製造與研發中心為目標。

考量美中貿易科技戰及新冠疫情後，國際經貿環境將丕變，反全球化與美中競逐將成常態，工商界籲政府，應以全球化與供應鏈安全角度，視海外投資為國力延伸，重新檢視各主要產業海內外生產、投資與供應鏈現況，除可提高台灣產業鏈多元性、完整性與在地化，也可逐步降低以中國作為生產與出口基地的依賴性，避免產業斷鏈重演。

有鑒美台關係日趨緊密，日本有意擴大「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)，工商領袖建議政府，應就美牛、美豬及日本福島等 5 縣食品進口問題，以符合科學檢驗標準為原則，加強與社會各界溝通，化解阻力，創造有利條件，以利台美洽簽 FTA 及加入 CPTPP。