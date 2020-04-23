【馮冠華專欄】估計A股仍會跑贏其他市場

4 月 23 日推介 - 南方 A50 (2822)

推介原因及策略：上證昨天探底回升，並以全日高位收盤並收復了 250 天綫。由於中國在對抗疫情方面屬領先國家，再加上有兩會推動利好經濟的政策憧憬，估計上證短期有望上試 2900 點，所以建議現價進場南方 A50 作短線操作。

1）上日港股市況總結：恆指週二低開高走。指數以 23541 點開出，下跌 253 點，之後早段最低曾見 23483 點，下跌 311 點。及後在道指期貨轉升及 A 股午後轉強的帶動下，跌幅有所收窄，午後更轉跌為升，最多曾上升 145 點，高見 23939 點，最終以 23893 點收盤，上升 100 點。成交金額按日下跌約 12% 至 971 億。港股通南向維持淨流入，但金額卻按日減少 68% 至約港幣 10 億。滬深股通北向又轉回淨流入，金額約人民幣 12 億。藍籌 26 升 20 跌 4 持平。

板塊方面，綫上醫療雙雄再創新高，ATM 也轉跌為升，另外，新經濟、澳門博彩、中資電訊、醫療設備、教育、物管及內航股的表現較好。做空比率回升至 13.9%。牛熊證街貨最新比例為 37:63，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 46:64。重貨區方面，熊證下移至 24300-24349，牛證則下移至 23400-23449。恆指夜期報 23900 點，上升 31 點，高水 7 點。港股 ADR 下跌 14 點，相當於恆指 23879 點。

簡評：上證昨天探底回升，加上道指期貨在亞洲盤時段也轉跌為升，結果是恆指在早段屠牛後也慢慢反彈。昨天市場已有憧憬石油出口國組織和盟友會有減產行動，六月紐約期油價格也回升；理性的分析，減產應是最簡單直接解決現在的油價危機，但涉及的國家衆多，政治與自身經濟層面也異常複雜，能否達到共識與是否落實執行仍是充滿變數，所以縱使金融市場在昨天沒有如想像的糟，但也不代表事情已經解決，估計未來數天在消息面上應有新進展，而環球市場的大起大落也可能繼續出現。

雖然美國在週二的確診數字再創單日新高，但卻有 3 個州宣佈放寛防疫措施並準備重啟經濟，這是否合理的安排，見仁見智。執筆時，美股因此消息如及油價的反彈而回升，筆者則覺得市場的反應過份樂觀，亦建議投資者多加關注消息面的發展。

有分析指 A 股昨天的造好，和傳聞中國考慮在 5 月 23-30 日作為可能召開全國人大會議的時間有關。其實，A 股在週二的表現也是區內較好的，而兩會確實可帶來很多政策憧憬，特別是在新基建的範疇。某程度上，貴州茅台和港股的騰訊相似，分別可視作 A 股及港股表現的領先指標。看到茅台股價近日氣勢如虹，加強了筆者的信心，A 股在短期內應仍會跑贏其他重要市場。

收盤後，兩間教育公司，包括中教（839）及中滙（382）均交出亮麗的半年業績。中滙在分析員會議中指出，疫情對公司的收入影響有限，較直接的是住宿費用或有退還，但涉及的金額不會很大。筆者估計市場對兩者的業績應會滿意，建議兩者在現價均可進場。至於今天亦有平安保險（2318）和中國人壽（2628）的季績，也值得關注。

2）美股上日市況總結：美股三大指數反彈，當中道指上升 457 點或 1.99%，標指及納指則分別上升 2.29% 及 2.81%。十年期債息回升至 0.617%，美滙指數上升至 100.35。六月紐約期油反彈至 14.37 美元。恐慌指數 VIX 下跌 7.55% 至 41.98，黃金回升至 1735.9 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：中教控股（839）去年半年業績，截至 2 月底止 6 個月，中教錄得純利 5 億元（人民幣，下同），按年大增 66.1%，同時宣派末期息每股 0.134 元，較去年同期飆 2.8 倍。

中滙集團（382）公布截至今年 2 月底止半年業績，半年純利按年增 58.2% 至 1.47 億元（人民幣，下同），每股盈利按年增 16.5% 至 14.45 分，派中期息 4.9 港仙。

中國聯通（762）公布，首季 EBITDA 為 235.61 億元（人民幣，下同），按年跌 5.8%，按季仍升 11.1%。純利按跌 13.9% 至 31.66 億元，按季則升 110.1%。

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/