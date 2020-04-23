買防疫宅真有必要？專家：關鍵3點別傻傻付錢

新冠肺炎疫情持續在全世界各地延燒，民眾為了防疫降低感染機率，出門次數也大大減少，不僅服務業，包括看屋、買屋等，也多少受到影響，但順應這波疫情，也讓業者順勢推出具抗疫功能的防疫宅，希望能突破目前的銷售瓶頸。只是這些業者大力宣傳的抗疫宅，到底是具有了哪些配備呢？這些配備真的能抗疫嗎？

房地產專家張欣民表示，最近一些號稱防疫宅建案的配備，不外乎強調生命三要素陽光、空氣、水的重要性，更特別著重在空氣與水的潔淨上面，空氣潔淨方面的設施如當層排氣、全熱交換器、防霾紗窗、正負壓抗菌清淨系統、正負壓防疫吸氣閥等。水潔淨方面的設施，則有活性碳濾水器、屋頂儲水槽設計洩水斜坡等。

張欣民說，隨著每天疫情的升溫，以及中央疫情指揮中心每天的疫情宣導，大家都知道這次新冠肺炎疫情的傳播主要是接觸及飛沫的傳播，因此才會一再強調要求大家要勤洗手，人多聚集要戴口罩。因此上述業者自稱的防疫宅，對於防止新冠肺炎疫情感染，可說一點關聯性都沒有，直白地說，根本沒有防疫的作用。

既然這些防疫宅對於防患新冠疫情沒有幫助，那是不是還要考慮去買這類建案住宅產品呢？這個問題有三個考量點：

一、有沒有實質必要性 這些業者宣稱的防疫設施或建材，雖對防患疫情沒有直接幫助，但對於改善居家空氣品質或是用水品質都有正面的提升，尤其建案若是座落在空氣品質或用水品質不佳之處，這樣的建案規劃對住戶就有實質的必要性。

二、房價會不會因而墊高 所謂羊毛出在羊身上，建築業者提供更優質的設備或建材，多少會反映在成本上面，房價就會因而墊高，對購屋人來說，就得承受更重的房價負擔，假設建案所在地區空氣與水質都屬優等之上，這樣的建案就比較沒有考慮的必要。

三、未來維修及相關費用 近年來很多建案都會放進一些先進的設計規劃或建材設備，表面上看起來都很厲害，也很有賣點，但卻常落入一個中看不中用的情境，未來一旦要維修，不僅很麻煩，維修相關費用更是驚人，所以要購買這類建案產品之前，還是多多深入瞭解為要！

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