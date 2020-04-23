總投資逾200億人民幣 紫光等集團6大項目落腳鄭州

周三 (22 日) 中國鄭州市政府與紫光集團等數家集團進行集體簽約的儀式，總投資額金額達人民幣 213.8 億元，其中有 6 個先進製造業項目落腳鄭州。

其中包含，紫光集團紫光股份智慧計算終端全球總部、浪潮集團生產基地及生態基地、富泰華精密電子的 5G 手機精密機構件、東風日產鄭州工廠發動機擴大產能、中軟國際「中原數字總部」基地、新鄭市眾鈦 300 萬平方公尺 FPC 等項目等。

當中投資金額最大的為紫光集團，其智慧計算終端全球總部規劃將在未來 10 年內針對研發、生產、人才、生態等方面進行全方位的建設，累計投入金額約人民幣 100 億元。

紫光集團表示這項投資是響應政府「新基建」政策的號召，且為全球戰略計劃重要的一部份，此項目將成為全國甚至全球智慧計算終端產業有影響力的指標性項目，下一步將不斷加強與鄭州市府的合作，積極推動河南、鄭州數位產業化、產業數位化發展。

紫光集團雖然債務的負面傳聞不斷，近期才從三家銀行取得金援，避免流動性出現問題。根據財報顯示，紫光集團在 2018 年和 2019 年上半年純益分別虧損人民幣 6 億元和人民幣 32 億元，若扣除政府補助為主的非經常性損益後，則虧損擴大至人民幣 67.86 億元和人民幣 54.96 億元。

但紫光集團仍不斷大動作的擴展半導體相關事業，近期傳出紫光挖角具華為海思背景的三位資深半導體人才，分別涉及業務、技術、市場等領域，投入旗下紫光展銳以發展 5G 晶片事業。

