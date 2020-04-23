國際油價續跌 台塑化Q2恐續認存貨跌價損失

台塑化 (6505-TW) 受國際油價暴跌衝擊，第 1 季營運轉虧，寫下近 5 年來單季最差表現，台塑化董事長陳寶郎表示，近來油價續跌，外銷油品價差也持續疲弱，第 2 季恐還會認列存貨跌價損失。

台塑化第 1 季煉油事業受到國際油價急跌衝擊，外銷油品價差也減少，烯烴事業則受疫情影響需求，行情大幅下挫，各項產品與原料均須認列存貨跌價損失，認列金額共達 52.6 億元，拖垮整體營運表現，單季稅後虧損 99.93 億元，每股虧損 1.05 元。

台塑化原油採購中 70% 為長期採購合約，其餘 3 成則是在現貨市場機動性購料，其中，合約採購以中東杜拜原油為主。第 2 季以來，國際油價持續低迷，台塑化董事長陳寶郎日前指出，3 月杜拜原油均價已下跌至 33.7 元，4 月更進一步探至 23.4 元，跌幅達 3 成。

除油價跌跌不休外，陳寶郎表示，煉油價差也持續疲弱，從 4 月 20 日的價差來看，汽油價差僅 0.8 美元，航空燃油價差 3.1 美元，柴油價差 12 美元，輕油價差則是 - 1.7 元，煉越多、虧越多，將力保利差，不會賠錢出售，但第 2 季還會持續認列存貨跌價損失。

法人原先預期，台塑化第 2 季煉油與烯烴產品利差將處低檔徘徊，加上庫存損失不再，營運可望轉盈，不過，由於 4 月以來油價持續下挫，煉油利差未見明顯起色，第 2 季存貨跌價損失壓力加大，加上需求不明朗，營運能否轉盈，仍得觀望未來 2 個月油價表現。

另外，針對今年國際油價走勢，陳寶郎認為，若全球疫情有很大的好轉跡象，需求才可望回溫，加上市場先前積累的原油庫存，得逐步去化，回歸正常的庫存量，油價才可望回升，預估今年底前油價將維持在 40 美元左右。