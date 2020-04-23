中國GDP首現負增長 法人：陸股定期定額布局為宜

中國第 1 季 GDP 繳出 - 6.8% 的最差成績，引發市場恐慌，但股市未有太大反應。法人指出，中國正朝復工、復產目標前進，加上歐美疫情出現觸頂跡象，預期出口衰退不致於持續太久，建議採取定期定額方式布局，靜待下半年股市谷底反轉的機會。

受到新冠疫情影響，中國近期公布的第 1 季 GDP，較去年同期衰退 6.8%，首度繳出負成長的成績。在經濟數據揭露後，上證指數不跌反漲，整體守穩在 2800 點以上位置。累計今年來，上證指數下跌 6.5%，而創業板指、中小板指分別上漲 13.6、4.8%，都是表現最好的前 10 大股市指數。

資料來源：Bloomberg，2020/4/21

第一金中國世紀基金經理人張帆表示，中國首季 GDP 顯示，疫情造成出口動能減弱，企業訂單、需求都明顯衰退。但是自疫情爆發以來，中國政府對內採取封城的果斷處置，同時，又透過貨幣、財政政策多齊管下，支撐金融市場信心。近期大部分省市已解除管制措施，人口流動恢復正常，朝全面復工復產目標挺進。

日盛中國戰略 A 股基金經理人黃上修也認為，中國首季 GDP 負增長，市場已有充分預期，所以，資料公佈並未造成明顯衝擊。此外，根據發電耗煤、整車運力、人員流動等資料測算，4 月中的復工率已超過 90%，只有線下消費恢復相對緩慢。擾動因子消去後，在政策支持下，基本面回補的趨勢和預期修復都可持續。

也因干擾因素逐漸消除，陸股吸引資金流入，上周北上資金淨流入規模達到 300.22 億元人民幣，創今年以來單周淨流入規模次高，黃上修指出，在多面相因素加疊下，A 股底部拐點已浮現。

此外，中國出口動能能否回溫，張帆認為，關鍵在於歐美訂單何時重啟。目前觀察，歐洲除英國以外，多數國家新增確診數開始減緩；美國也有觸頂的跡象。而且由於美國現在的家庭負債與儲蓄水準，比 2008 年金融海嘯時改善許多，隨著疫情緩和，未來消費復甦，可望帶動出口動能重啟。

現在上證指數本益比仍低於近 2 年、5 年與 10 年平均值，張帆建議，不妨採取定期定額方式分批進場，靜待下半年基本面與股市反轉的機會。不過，他也提醒，外商撤資、去全球化意識抬頭，疫情過後，中國經濟將面臨更大的轉型壓力，投資布局應聚焦受惠於改革的結構性機會，如：互聯網、創新醫療、新能源、物聯網等行業。

黃上修則認為，中國將加強傳統基礎設施和新型基礎設施投資，促進傳統產業改造升級，擴大戰略性新興產業投資，因此，受益政策支撐的逆週期板塊將受益，消費則可選擇疫情後能夠強勁復甦的行業。