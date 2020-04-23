疫情引發市場劇烈震盪 ESG投資較抗跌

今年投資市場如坐雲霄飛車，也因此，哪些類型資產可以抗波動，備受注目。此波疫情衝擊之下，除了醫療保健較抗震之外，多家研究機構也發現，新冠疫情發威之下，ESG 投資格外抗跌，意外成為新一代「防禦資產」。

近年來資產管理界盛行 ESG 投資 (環保、社會與公司治理)，不管是機構法人，還是國際退休基金，投資標的除了考量財務指標，也將 ESG 納入投資準則，根據全球永續投資聯盟 2019 年報告顯示，全球永續投資規模在 2016-2018 年間成長 34%，達到 30.7 兆美元的規模。

一些數據也顯示，ESG 投資的確可以創造優於大盤的績效，根據統計，過去 12 年中，MSCI AC 全球 ESG 領導者指數有 10 年的績效優於全球股市。CSRone 永續智庫研究亦顯示，台灣重視 CSR 的企業，財報更是連續 5 年跑贏大盤。

而此次疫情衝擊下，更再度呈現 ESG 的抗震效果。根據晨星研究，今年前 3 個月，7 成採用 ESG 投資準則的股票基金表現都位於同類型基金的前段班；在這 7 成中，有 44% 表現為同類型基金的前四分之一。再參考匯豐研究，當疫情在三月初全球蔓延時，注重 ESG 的公司股價表現比其餘公司還高出 5.7%。

儘管過去一個月，注重永續投資的基金雖然也遭受一定程度的損失，但晨星指出，普遍來說，其報酬率降幅還是顯著低於傳統基金。對於 ESG 投資為何勝出，中國信託亞太實質收息多重資產基金經理人陳雯卿解釋，主要還是因為貫徹責任投資的公司，習慣把員工、顧客放於首位，且公司治理較完善，當面臨疫情這種重大危機時，通常也能較快做出正確的反應。

除了企業重視 ESG，資產管理業者也開始將 ESG 準則納入投資決策流程中，陳雯卿以中國信託亞太實質收息多重資產基金為例，該檔基金邀請馬丁可利 (Martin Currie) 擔任投資顧問，馬丁可利連續三年獲得聯合國永續投資原則最高級別 A + 肯定，顯見其對 ESG 投資有深度了解與實踐。

陳雯卿認為，該檔基金鎖定具穩定現金流、相對抗跌的實質資產 (例如基礎建設、公用事業、REITs 等) 投資，這類資產原先就偏向防禦性質，再加上 ESG 加持，等於具備雙重防護，或許是投資人於震盪市場下，抗波動的好選擇。