〈精測法說〉Q2營運可望優Q1 下半年保守看

半導體測試介面廠精測 (6510-TW) 今 (23) 日舉辦法說會，總經理黃水可指出，目前訂單與年初預估相差不大，但因疫情影響，第 1 季部分營收將遞延至第 2 季，下半年展望則保守看待，法人估，精測第 2 季營收可望優上季，季增約 1 至 2 成。

黃水可表示，疫情干擾影響，部分客戶因應市場動態，營收認列些微遞延，導致第 1 季營收與先前預估有落差，預計遞延的營收與訂單，將陸續反映在第 2 、 3 季。

展望下半年，黃水可坦言，考量疫情與大環境，訂單能見度仍偏低，期望疫情過後，終端消費力道可以恢復，預計全年 VPC (垂直探針卡) 營收比重可達 10-20%。

黃水可則指出，今年營收成長動能主要來自 VPC，應用包括手機 AP(應用處理器)、HPC(高效能運算)、RF(射頻)，尤其看好手機 AP，目前占 VPC 營收比重已達 6 成。不過法人認為，精測第 1 季 VPC 營收比重已達 26%，全年估在 20% 以下，下半年出貨保守。

另外，黃水可表示，公司已成功拓展新客戶、新市場，對精測都是新的機會，目前沒有單一客戶占營收比重超過 3 成，因此任何客戶調整訂單，不會對公司有重大影響。