元大S&P原油正2傳擬調整契約解套 金管會要求元大投信說分明

國際油價震盪，日前甚至出現負油價，也讓元大 S&P 原油正 2ETF 淨值逼近於 0，且仍有下市風險，市場盛傳元大投信擬透過降槓桿等調整契約解套，對此，金管會證期局副局長蔡麗玲表示，針對外界傳聞已洽元大投信了解，倘若元大真要以此方法，就須調整契約，並對外公告該檔基金的操作策略、理由與追蹤誤差及風險管理等四大措施。

因為目前適用豁免下市條款，讓元大 S&P 原油正 2ETF 得以「插管續命」，但金管會日前示警該檔 ETF 仍有下市風險，市場傳元大投信積極尋求解套方法，擬透過「降槓桿、及配置的原油期貨從近月轉為遠月」等兩招解套。

元大 S&P 原油正 2 因為為槓桿 ETF，具有槓桿操作風險，屬於高波動產品，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響；此外，該 ETF 追蹤標的為標普高盛原油 ER 指數，與西德州輕原油現貨價格或有落差，兩者走勢中長期方向雖為一致，但短期不免有其差異。

元大 S&P 石油所追蹤的標普高盛原油 ER 指數的轉倉規則特性，雖然中長期走勢會貼近現貨價格，但由於佈局的期貨並不一定為近月期貨，因此與現貨價格的相關性可能會比近月期貨為低，基於以上兩種狀況，所以傳出元大投信擬調降槓桿、以及將配置的原油期貨從近月轉為遠月。

蔡麗玲指出，在基金信託契約中的第 16 條中，的確有明訂相關期貨曝險要儘可能貼近基金淨值資產值的 200%，但若因市場或法規因素，無法全數依指數權值比率建置交易部位，或其他原油期貨可達成較佳收益，確實允許部分比率之非標的期貨契約納入，亦或是近期期貨契約改為遠期期貨，將波動度降低。

過去也有一般基金出現投資範圍「例外情況」，也實際有發生過這個情況，例如泰國紅衫軍造成休市，造成一些泰國基金無法投資時，原先所訂持股比例無法達成，投信基於保護投資人原則，就有進行調整基金契約。

蔡麗玲表示，元大投信或任何投信，都應該要遵守此法規與契約的規定，倘若要調整契約，就會要求元大投信必需對外公告其該檔基金的操作策略、理由與追蹤誤差及風險管理的措施。