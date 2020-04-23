〈智原法說〉Q1純益年減59.1% 每股賺0.16元 創1年半低

ASIC 廠智原 (3035-TW) 今 (23) 日公布第 1 季財報，稅後純益 0.39 億元，季減 20%，年減 59.1%，每股稅後純益 0.16 元；智原首季因 NRE(委託設計)業績下滑，ASIC(特殊應用晶片)量產營收比重提升下，獲利較去年減少，每股純益創近 1 年半新低。

智原第 1 季營收 12.65 億元，季減 9.8%，年增 15.3%，毛利率 48.9%，季減 0.8 個百分點，年減 9.1 個百分點，營益率 3.4%，季減 0.7 個百分點，年減 4.42 個百分點，稅後純益 0.39 億元，季減 20%，年減 59.1%，每股稅後純益 0.16 元。

智原表示，第 1 季受疫情干擾，NRE(委託設計) 部分案件營收認列時程遞延，但量產動能不減，與上季表現相當，毛利率則因產品組合改變，較去年同期與上季下滑。

不過，智原指出，ASIC 新接案的表現依舊不錯，訂單數量維持高檔，訂單金額也創下單季新高，其中有超過八成是來自既有客戶，超過四分之三是公司熟悉的應用，包括網通及 AIoT 等，讓公司在大環境不確定下，可將風險降到最低。