疫情打亂金融市場 四大投資心法亂市中突圍

新冠肺炎疫情打亂金融市場，引發市場恐慌性賣壓，但根據投信統整多次市場多空事件，歸納出四大心法，包括「危機入市」、「長期投資」、「定期定額」與「常保理性」。

首先是「危機入市」，富蘭克林投顧指出，過去當市場出現重大事件，導致股債市重挫，但都可在各國祭出救市政策、企業重整後出發，帶動股債資產皆能走出低谷，並頻創新高。

富蘭克林投顧表示，拉長時間來看，趨勢向上的市場走勢應能穩定信心，以美股 S&P500 指數為例，在指數成立後一年投入 1 萬元，途中雖經歷數次市場重挫修煉，但市場愈挫愈勇，長期走勢持續上攻，迄今也成長到 135 萬元，平均年化報酬率達 10.5%。

第二則是長期投資，富蘭克林投顧說，長期投資信念可幫助自己專注於目標，忽略市場雜音避免錯失市場止跌回升及漲幅最高的時候。

富蘭克林投顧指出，回顧 S&P500 指數在過去 20 年表現，經歷過網通泡沫、金融海嘯、歐債危機等重大利空，但也僅 5 個年度呈現虧損，其他 15 個年度中，只能能克服短期的波動考驗，就能迎來一年的收獲。

以金融危機為例，事件發生後的 2009、2010 連續兩年，單年度最大波段跌幅雖各有 27%、16%，但一整年下來反而有正報酬 26% 及 15%。

第三、「定期定額」，透過定期定額投資各項資產的回溯經驗，可發現拉長投資期間，虧損幅度與機率將隨之遞減，而正報酬也可望大幅提升，原因在於此法能趁市場低迷時，降低每單位的投資成本，待市場回溫，低價所累積的單位數反而能贏取較高的報酬率。

以美股為例，每月進場定期定額的平均年化報酬率，會隨著時間的拉長而趨於穩定，但只投資一年績效表現可能大起大落；而透過投入時間成本，平均定期定額投資 5 年，跌幅顯著收斂，時間再拉長至 15 年，則能讓投資立於不敗之地。

第四、保持理性，追蹤 S&P500 指數走勢與股票型基金資金流向消漲，2000 年股市飆到相對高點時，資金淨流入的規模也來到高峰，當回檔修正時，基金遭贖回的金額也亦步亦趨，隨著跌幅而擴大，買高賣低的行為模式，導致投資人獲得的報酬率總不及大盤表現。