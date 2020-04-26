中國五一長假在即 鴻海鄭州廠區加強防疫部署

中國五一連假即將來臨，鴻海 (2317-TW) 集團也加強防疫，旗下富士康鄭州綜保區也展開超前防疫部署，預防疫情「外部輸入、內部反彈」，另外，工業富聯 (FII) 董事長李軍旗也透露，目前口罩產出總量也已突破 5000 萬片，也供應給騰訊等上下游供應鏈。

中國五一長假今年從 4 月 29 日開始一路放到 5 月 3 日，就怕疫情死灰復燃，富士康鄭州粽保領導小組也召開高階主管會議，要求安管、總務、人資、工務等加強宣導，督促假期安全管理。

其中，假期重點管控項目，包含施工安全、危險設備及停電保養，宿舍治安排查，整治考勤、軌跡、宿管系統、供貨商軌跡健康管理，並由省 / 市 / 港區防疫專家督導，並建立假期園區值班組織。

鄭州防疫指揮中心也向員工倡導，非必要不要外出，不去中 / 高風險險區，鼓勵自駕、不鼓勵成做大眾交通工具，落實健康打卡回報，做好個人防護，全面化安全管理手段，確保園區生產及員工安全。

另外，工業富聯董事長李軍旗昨 (23) 日出席活動時表示，到目前為止，已經生產 5000 多萬片口罩，除了供應集團需求外，也供應給上下游供應商，包括已經給騰訊供應了 600 萬片口罩。