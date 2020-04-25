貨幣、信貸、經濟三者如何運作？達里歐這麼解讀

全球最大避險基金橋水 (Bridgewater Associates LP) 創辦人達里歐 (Ray Dalio) 近期與歷史和政治專家們，一銅提出貨幣、信貸應納入政治與地緣關係面向背後的運作與研究，並且達里歐也提出了自身觀點。

對於貨幣與信貸，達里歐表示，貨幣作為實質用途時的貨幣成長，對於經濟才是健康的，反之運用信貸與債務增加財富更像是泡沫，因此，當人們無法在泡沫獲取更多的財富時，意味著長期的債務周期將會終結，驅使貨幣體系重組。

至於對政府貨幣政策看法，達里歐表示，不要指望政府能提供給人民財務上的保障，而是依賴政府印鈔的角色，政府印鈔不一定是壞事，但無止盡的印鈔會降低自身貨幣價值。

Fed 資產負債表 圖片：Fred

不過，達里歐也提到，對於可自行印鈔增加美元儲備的美國較為有利，尤其在近期疫情期間；他補充道，自從各國放棄金本位後，貨幣儲備的影響力甚至比軍事更強。

達里歐強調，即使美國國內生產總值 (GDP) 佔全球僅 20%，其在全球央行儲備中，美國佔全球儲備達 60%，已幾乎是大到不能倒的地步，也使美元保持著強勢的地位，目前美元與美元計價的系統規模龐大，其佔佔國際貨幣使用量達 55%。

然而，達里歐說到，聯準會現在正處於強勢但尷尬的處境，其執行大規模貨幣政策雖能有效的幫助美國，然而，這樣恐造成貨幣與信貸債務過多造成美國漸失去美元霸主地位，以及對世界上依賴美元的其他國家帶來不利的影響。