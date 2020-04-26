〈鉅亨看世界〉30年漫畫家教在家工作秘訣

日本漫畫《金魚屋古書店出納帳》、《獵奇犯罪特搜室》的創作者，漫畫家芳崎世夢，是一名有 30 年「資深經驗」的在家工作者。他日前在推特上與大家分享她的經驗，希望能幫到剛起步的在家工作者，也在網路上引起了廣大迴響。

她以圖文並茂的方式在推文上介紹自己的多年心得，提到在家工作最重要的就是房間換氣。認為近來的房子由於氣密性高，所以建議大家在早上一定要開窗換氣。之後若感到在意時，再打開窗戶讓空氣流通。

她也相信有許多人都會留意室內的溫溼度變化，也由於每個人的感受程度不同，建議利用溫濕度計來知道正確數字，穿著適當衣物來營造出舒適的工作環境。

日本漫畫家芳崎世夢的推文 (圖片來源：Twitter)

還有在早上曬個 10 分鐘左右太陽，為了做到這點可選在戶外曬衣服，或照顧花草。還有就算是陰天，也還是會有陽光照射，不要因為天氣不好就略過。

另外，充分的水分攝取也相當重要，建議可放個水壺或多擺幾個杯子。也提到人在起身站立時較容易感到尿意，而相反的，若久坐不起就容易減少如廁機會，請大家要多留意。

再來，就是可透過整理打掃、洗衣、煮飯等家事活動來達到運動效果。還有她個人最重視的就是充分休息。每工作 45 分鐘後就休息個 5 分鐘時間等，在沒習慣前要記得提醒自己進行休息。在吃飽飯後也不要馬上工作，建議決定好自己的休息時間。

還有大家沒有外出就可能省略洗澡這關，最後她也提醒大家可千萬不要因為在家工作而過勞死。