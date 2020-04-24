愛普每股擬配現金股利1元 優於前一年水準

記憶體 IC 設計廠愛普 (6531-TW) 董事會今 (24) 日通過去年盈餘分派案，每股擬配發現金股利 1 元，優於前一年的 0.51 元，以今日收盤價 145 元計算，殖利率約 0.68%。

愛普去年由於單一客戶特定批次客製產品規格問題，造成客訴，將分 3 年以貨款折抵方式，抵付 3.42 億元客訴金額，首季先提列 3.42 億元損失，拖累去年整體表現，營運轉虧，全年稅後虧損 3.95 億元，每股虧損 5.33 元。

愛普營運以客製化、標準型產品、設計服務及技術授權分進合擊，近來持續降低標準型記憶體產品比重，轉往佈局客製化及設計服務領域。其中，客製化產品線以 PSRAM 為主要產品，服務直接客戶；標準型產品線注重盈利，結合技術授權將產品價值最大化；設計服務及相關技術授權，則著眼 AI 等新應用領域。

愛普執行長陳文良表示，客製化與授權業務將是未來成長的兩大動能，其中，客製化產品未來將著墨穿戴式裝置、物聯網應用市場；IP 授權方面，已授權多家 IC 設計平台客戶採用，與代工廠的合作也相當愉快，客戶端主要應用除人工智慧外，也有網通、手機客戶詢問，IP 授權未來可應用在 5G 相關領域。

整體而言，陳文良表示，去年積累大量高成本庫存，壓低毛利率表現，全年毛利率約 16%，今年營運策略仍著墨在優化現有營運項目，提升毛利率。顧峻預期，今年第 2 季有機會將高價庫存去化完畢，毛利率可望因此回溫。

對於肺炎疫情的影響，愛普則說，中國客戶已復工，歐美客戶現在可能處於最糟的情況，但從訂單需求來看，沒有太大變化，往後可能產生的變化仍持續觀察中。