三大法人連5賣 外資重手拋金控股 暫難衝破季線反壓

台股今 (24) 日表現相對日韓陸股穩健，處在平盤附近狹幅震盪，高低點僅差 62 點，終場收在 10347.36 點，成交值續縮至 1253.43 億元，儘管下檔有撐，但三大法人仍呈現連 5 賣，其中，外資連 4 賣、自營商連 5 賣，僅投信顯然有意趁低檔建立部位呈現連 2 買，法人認為，大盤上有季線反壓，短期若無大型利多挹注暫不易突破，不過，個股走勢明顯分歧，仍有不少標的受法人青睞。

三大法人今日合計賣超 54.9 億元，主要賣超力道來自外資，共賣超 57.4 億元，前 10 大賣超標的仍有一半是金控股，統計一周以來外資賣超 10 大標的多達 7 檔為金控股；而自營商今日也賣超 4.06 億元，僅投信買超 6.57 億元。

觀察外資賣超前 10 大標的多是金控股，依序為聯電多達 1.5 萬張，兆豐金逾 1.3 萬張，中信金、元大滬深 300 正 2 和第一金均超過 1 萬張，統一和臺企銀均逾 7000 張，華南金和長榮航超過 6000 張，元大金 5800 餘張。

而外資買超前 10 大標的則有晶電 1.6 萬張，富邦 VIX 達 1 萬張，元大台灣 50 反 1 近 1 萬張，友達近 5000 張，旺宏、南茂和和碩達 2000 張，景碩、奇鋐和智邦均超過 1500 張。

投信方面，買超前 10 大標的有晶技 2700 餘張，聯電、旺宏均超過 1500 張，力成、晶電 1000 張上下，奇鋐、日月光投控和景碩在 600 張左右，金像電和長榮均逾 500 張。

投信賣超前 10 大標的則有中信金 2600 餘張，第一金近 2000 張，泰鼎 - KY 800 餘張，中美晶、世界和台耀均達 700 張，神達、欣興和兆豐金在 500 張上下，環球晶也達 400 張之上。

國泰證期研究部表示，國際股市在反彈後，陸續出現多隻黑天鵝壓抑股市表現，包括消費與就業數字疲弱、企業獲利快速下滑、油價崩跌等，導致股市無法有效站回季線，若後續美國疫情出現趨緩跡象，預料疫情副作用對股市的干擾將一掃而空，油價和股價皆有望同步轉強，因此，中長線仍應維持偏多思維。