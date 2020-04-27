個股分析／三竹 簡訊「 疫外」飆升 5月上櫃

資訊服務商三竹資訊 (8284-TW) 發展行動看盤軟體、簡訊發送、app 開發、企業即時通多年，隨著營運績效逐年創高，2019 年營收 16.7 億元、稅後純益 1.83 億元、每股盈餘 4.48 元，營收獲利皆創下歷史新高，將於 5 月掛牌上櫃。

成立於 1991 年，董事長邱宏哲表示，當年就是為了做 B.B.Call 報價，一路走來歷經 WAP、JAVA、PDA，到現在行動數位化，人手一支智慧型手機，三竹提供手持式報價的核心一直都沒改變。三竹行動金融看盤下單平台市占率能高達 90.57％，優勢在提供不同於券商的功能，有更豐富的國際金融報價、盤後資訊等，也匯集多家財經新聞、提供多種看盤模式適合各年齡層。

另外就是及早跨入手持看盤領域，累積多年的深厚基礎，邱宏哲表示從逐筆交易順利上線就可以看出三竹的實力，因為市場上有九成多的交易握在三竹手上，但三竹仍順利完成這項艱鉅的任務，彙整 47 家券商的中後台、雙系統、手機平板等裝置。

三竹資訊另一大營收利器不畏疫情延燒，4/20 公布的簡訊發送業務逆勢「大發」，首季已發送 4 億多通企業簡訊，較去年同期增長 13.9%。三竹分析，疫情期間宅經濟發酵，民眾頻繁使用信用卡消費、網購，許多企業強化行銷力道，放大簡訊發送量，有效挹注今年營收。

三竹表示，簡訊發送業務占三竹營收比重約 76%，是三竹營收的「金雞母」。三竹統計，2018 年成功發送 14 億通簡訊，去年簡訊發送量高達 17 億通，尤其是雙 11 活動，刺激信用卡的行銷、刷卡通知簡訊爆量，單月達到發送 1.7 億通簡訊的歷史新高。

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