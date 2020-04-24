中鋼Q1稅前虧25.66億元 Q2價量齊跌恐續虧

中鋼 (2002-TW) 今 (24) 日公布第一季自結，稅前仍虧損 25.66 億元，為四年低點，每股稅前虧損約 0.16 元。展望第二季，由於疫情衝擊出貨量，在 5、6 月盤價相繼走跌下，中鋼估仍面臨虧損壓力，狀況會與首季相當。

中鋼 3 月營收 277.55 億元，月增 6%、年減 16%，營業淨損 6.99 億元，較上月擴大，但在業外工程帳款挹注下，稅前虧損 5.09 億元，每股虧損 0.03 元，較前月收斂。

中鋼第一季營收 779.19 億元，季減 8%、年減 19%；營業淨損 23.79 億元、營益率 - 3.1%、稅前虧損 25.66 億元，每股稅前虧損約 0.16 元，較去年同期轉虧外，虧損幅度更是較前季大增二倍，營收虧損均創下 2016 年以來四年低點。

中鋼表示，雖然 3 月出貨量有增加、外銷價格也上漲，但原料鐵礦砂、煤炭價格仍高，導致本業依舊難脫虧損，不過，業外有工程帳款入帳，挹注單月稅前虧損幅度收斂。

展望第二季，中鋼坦言不會比第一季差，但也不會好太多，第二季季盤盤價漲 1.9%，但月盤僅 4 月上漲後，5、6 月相繼走跌，訂單量方面，第二季約 250-260，也比第一季 270 多萬噸少了約 10%。