俄羅斯央行降息2碼至5.5% 創6年來最低

俄羅斯央行於週五 (24 日) 召開利率會議，並宣佈調降基準利率 50 個基點，至 5.5%，以對抗新冠肺炎 (COVID-19) 疫情、及國際油價重挫對於俄羅斯經濟所造成的衝擊。

肺炎疫情導致世界各國的經濟活動停滯，且造成全球石油需求量萎縮、石油供給過剩、以及儲油空間不足的問題，因此，國際油價於近日來呈現大幅下跌的趨勢，並對於俄羅斯的經濟，造成前所未有的衝擊。

除此之外，根據最新數據顯示，俄羅斯的肺炎累計確診病例數，已突破 6.5 萬例。為了減輕疫情的損害，俄羅斯央行在過去一年以來，已調降了基準利率 7 次，而在週五 (24 日) 的利率會議中，則再度將利率降至 6 年來最低，達 5.5%。

央行表示，將會持續觀察未來景氣的狀況，並在必要時，將可能會採取進一步的降息政策。

俄羅斯基準利率 (圖：Trading Economics)

另外，俄羅斯央行表示，由於各國政府所採取的防疫封鎖措施，將會造成石油的需求量持續低迷，因此，預估今年俄羅斯經濟將衰退 4% 至 6%。預估 2021 年 GDP 將成長 2.8% 至 4.8%，並於 2022 年成長 1.5% 至 3.5%。

而根據國際貨幣基金組織 (IMF) 預估，2020 年俄羅斯 GDP 將衰退 5% 以上，為全球經濟衰退幅度的兩倍，另外，經濟於明年復甦的力道，將會相當疲弱。