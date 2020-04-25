〈貴金屬盤後〉多頭喘口氣 黃金逆轉收低 但本週仍漲逾2%

週五 (24 日) 交易，黃金期貨價格吐回稍早漲幅，逆轉師低，但本週為 5 週來第四次收高。在美國公債殖利率交易疲弱、消費者信心指數更穩定、美股多空交錯的背景下，投資者權衡黃金的需求。

SIA 財富管理公司首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，「金價在接近 1740 美元的水準遭遇技術阻力後正常交易回跌。交易量也下降了，表明這只是正常的支撐，多頭在連漲 2 日後稍作 1 日休息。」

週五美國經濟數據未能提振金價

3 月份耐久財訂單下降了 14.4％，為政府在 1990 年代初期開始追蹤此數據以來第二大降幅。然而，消費者信心指數似乎在邁向 4 月底時趨穩，密西根大學週五公布，4 月消費者信心指數終值自初值的 71 小升至 71.8。

Insignia Consultants 首席市場分析師 Chintan Karnani 表示，「對經濟的一些樂觀情緒讓金價出現修正，目前金價下跌只是一個修正，但若持續到週二，可能就會出現短期看跌階段。」

6 月交割的黃金期貨價格下跌 9.8 美元或 0.6%，收每盎司 1735.60 美元。

本週黃金上漲約 2.2%，根據 FactSet 數據，此為 5 週來黃金第四週收高。黃金週四收盤創 4 月 14 日以來最高價。

全球央行刺激措施

大宗商品專家表示，包含美 Fed 和歐洲央行在內，全球央行為了限制 COVID-19 大流行造成的經濟損害，其採取的措施均支持貴金屬價格上漲。

ActivTrades 首席分析師 Carlo Alberto De Casa 週五研究報告指出，「在這個新世界中，歐洲央行和美 Fed 繼續釋放新的刺激方案，大大增加了現金的流動性，加上很多不確定性，黃金將繼續保持高需求，並在任何投資者的投資組合中發揮關鍵作用。」

與此同時，Zaner Metals 分析日報指出，歐盟的支撐措施「持續因政治分歧而被推遲。」美媒報導，歐盟領袖已簽署商定好的 5000 億歐元新冠病毒應對措施，但在規模可能達數兆美元的長期復甦計畫方面卻未能取得進展。

川普週五簽署一項總額 4840 億美元的法案，以補充對小型企業的新冠病毒援助計畫。

美國公債殖利率疲弱

在美國公債殖利率疲弱的背景下，黃金獲得稍早的支撐力。10 年期公債殖利率週五約 0.60%，較上週同時點的 0.67% 下降。(公債與黃金互爭避險買盤，因此公債價格上升有利黃金）

Zaner Metals 分析報告指出，「從實體需求的角度來說，下週黃金市場可能因為印度施行封鎖而遭受負面衝擊，因為封鎖會阻止印度買家在一年內文化上第二重要的節慶日出門採購實體黃金。」週日是印度教徒的佛陀滿月節 (Akshaya Tritiya)。

Zaner 分析報告也指出，數家礦業公司計畫在未來幾週內重啟礦區運作，這可望緩解供應擔憂。

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