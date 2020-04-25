Zoom如臨大敵！臉書搶攻視訊軟體市場 

防疫期間大量遠端視訊應用需求應運而生，臉書 (FB-US) 週五 (24 日) 跟上這波趨勢，推出一系列全新免費視訊通話功能 Messenger Room，其群組通話人數可容納至 50 人。

臉書新推出的 Messenger Room 對 Zoom(ZM-US) 和視訊聊天應用程式 Houseparty 構成威脅，這兩個視訊通話產品因為新冠肺炎 (COVID-19) 疫情延燒、遠端辦公需求湧現，在過去一個月中內使用率猛增。

受到隔離和封鎖政策限制，越來越多用戶透過臉書的 App 視訊功能，與親友聯絡感情，臉書因而推出全新視訊功能。

臉書推出視訊軟體的消息，Zoom 週五 (24 日) 股價下跌 6.09%，當日早盤時段 Zoom 股價還一度上漲 3%，但受到臉書消息影響而震盪走低。

Zoom 股價 (圖片: Google)

Messenger Rooms 是臉書推出新的一系列視訊通話服務的主力產品，可容納最多 50 人同時通話，過去臉書 Messenger 的群組視訊通話上限為 8 個人

臉書表示，最初發布的 Messenger Rooms 的人數上限較低，但很快就會擴增到 50 人。

臉書和 Messenger 用戶可以創建 Messenger Room，也可以邀請任何人加入，包括沒有 Facebook 帳號的人。

相比之下，Zoom 的免費視訊功能可容納多達 100 人同時通話，時間可長達 40 分鐘；Houseparty 支援 8 人同時通話，而 Messenger Room 的視訊通話則沒有時間限制。

臉書還宣布將 WhatsApp 的視訊通話人數上限，從 4 人增加到 8 人。此外，臉書打算將視訊通話軟體中導入 Facebook Dating 功能，讓用戶參與虛擬約會。

Messenger 副總裁 Stan Chudnovsky 表示，3 月份臉書的 Live 和 Instagram Live 的觀看人數明顯增加，且 WhatsApp 和 Messenger 每天有超過 7 億名用戶使用視訊通話。