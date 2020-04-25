〈熱門股〉Mini LED題材發酵 隆達股價周漲近3成

LED 廠隆達 (3698-TW) 的 Mini LED 背光產品已導入高階筆電，目前已有 1 款 17 吋筆電上市，今年 Mini LED 營收占比可望達 5-7%，受惠 Mini LED 題材發酵，激勵本周股價強漲，沿著 5 日均線上攻，周五 (24 日) 終場收在 17.8 元，創近 3 個月新高，周漲幅 29.9%。

隆達目前 Mini LED 背光應用產品包括電視、電競螢幕、筆電、車用面板及 VR 等，除 Mini LED 背光外，也已有 Mini RGB 顯示器產品陸續出貨。隆達去年新推出的 Mini LED 新技術 I-Mini Blue 背光燈板，繼先前導入電競面板應用後，也導入國內電競筆電大廠的創作者系列高階新品，並已量產上市。

隆達今年第 1 季起已陸續出貨 Mini LED 背光產品，隆達預估，今年 Mini LED 相關產品將占背光產品營收比重 1 成，Mini LED 對整體營收的貢獻將達 5-7%。

隆達第 1 季營收 16.79 億元，季減 19.3%，年減 22.6%。去年營收 90.5 億元，年減 18.5%；稅後虧損 3.1 億元，每股虧損 0.61 元。