盤前財經大事搶先讀2020年04月27日

今日操盤前瞻

台灣 3 月景氣對策信號

日本央行貨幣決策

法說會：盛群、聯電

〈台股風向球〉國內外重量級大廠陸續釋出景氣展望 打帶跑靜待佳音

台股連續一個月反彈後，上周陷入整理，周跌 249.68 點，終結連 4 紅，本周美國仍陸續有重量級財報將公布，國內則有聯電、聯發科和穩懋等將指標大廠法說會，法人認為，主力仍將採取打帶跑的短線操作策略。閱讀全文...

〈分析〉油價重回 100 美元？別當這只是分析師的胡言亂語

在 COVID-19(新冠肺炎) 疫情全球擴散之下，人們大多意識到，這將對全球經濟帶來重大破壞，嚴重的經濟衰退恐難以避免，但即使如此，很少有人會預見負油價的到來。閱讀全文...

公股銀拚紓困 貸款核貸率突破 6 成

為降低疫情對產業的衝擊，財政部責成公股銀行積極提供紓困方案，根據財政部最新統計資料，截至 4 月 24 日為止，公股銀行承做紓困核貸比率已突破 6 成，其中個人貸款核貸率更突破 8 成，反映公股銀行對於紓困政策的配合度。閱讀全文...

〈觀察〉傳統百貨決戰線上 母親節檔期首度驗收成果

今年以來新冠肺炎疫情強勁衝擊內需，尤其餐飲、百貨業處「海嘯第一排」，可觀察到農曆年後不少業者都在積極強化線上銷售，藉此搶搭疫情帶動的「無接觸商機」，而即將迎來上半年最大的銷售檔期母親節，也將是首次驗收百貨業線上銷售成果的時刻。閱讀全文...

〈觀察〉被視為夢幻記憶體的 MRAM 為何吸引半導體大廠相繼投入？

目前記憶體市場以 DRAM 與 NAND Flash 為主流，而近年來，在人工智慧、5G 等需求推升下，新興記憶體 MRAM(磁阻式隨機存取記憶體) 逐漸成為市場焦點，是什麼原因吸引台積電 (2330-TW)、英特爾與三星等半導體大廠，相繼投入研發？閱讀全文...



