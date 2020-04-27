台股限空令提前退場？顧立雄：疫情尚未控制

新冠肺炎疫情衝擊全球股市，金管會從 3 月 19 日祭出「有條件的平盤下禁止放空」(限空令) 措施，但台股目前已重回萬點以上，加上台灣已連續 14 天沒有本土確診病例，媒體再關切，限空令是否提早解禁？金管會主委顧立雄今 (27) 日表示，疫情尚未受到控制，對金融市場的波動影響仍在。

受疫情影響，金管會 3 月 19 日宣布，只要個股當天下跌超過 3.5%，隔天就禁止平盤以下放空，時間將為期 3 個月，換言之，也就是須實施到 6 月 18 日止。不過隨著台股回穩守在萬點以上多天，加上上一個本土個案是 4 月 12 日，台灣已經連續 14 天沒有新增本土確診案例，外界關注是否因此提前取消限空令。

對此，顧立雄表示，還是要繼續再觀察，由於疫情尚未完全受到控制，對金融市場的波動影響仍在，所以還不會退場，但他強調，金管會將隨時「滾動式檢討」。

立委林楚茵質詢時也關切限空令退場的指標為何，顧立雄表示，歐洲很多國家大部分都禁空到 5 月、甚至到 6 月，且現在疫情對人的心理仍是有很大的約制力，台股限空令將看美國、西班牙、法國、義大利等國家的疫情控制情況，再決定退場時間，否則目前就是以 3 個月為原則。