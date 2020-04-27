義大利宣布重啟經濟計畫 自5月4日起逐步復工

義大利總理孔蒂 (Giuseppe Conte) 週日 (26 日) 表示，義大利將從 5 月 4 日開始逐步復工，這對於新冠肺炎 (COVID-19) 之下，正致力重新開放經濟的歐洲來說，將是一項考驗。

雖然孔蒂開始了重啟經濟計畫，但他仍警告，如果第二波疫情來襲，將導致死亡病例數再次上升，對經濟造成「不可逆轉的破壞」。

義大利 COVID-19 的死亡案例居歐洲首位，在德國等幾個國家，已逐步重新開放經濟之下，義大利所承受的壓力也在加大。

義大利週日宣布的新增病例為 260 例，是自 3 月 14 日以來最低，基於新增病例的減少，義大利當局認為，傳染率目前已降低到可考慮審慎復工。隨後，孔蒂宣布了「第二階段」解封措施。

孔蒂宣布，自 5 月 4 日起，允許親屬間探訪，但須戴口罩，公園也將重新開放，允許舉行葬禮，但參加人數不得超過 15 人，且須保持社交距離等開放措施。

義大利零售商店、博物館及圖書館，將於 5 月 18 日重新開放，理髮店、美容院、酒吧和餐館，預計將從 6 月 1 日開始營業。

對運動迷來說，這次宣布中並未包括義甲聯賽復賽的可能性。

孔蒂強調，社會疏遠措施將需要持續數月之久，並表示教堂服務仍將被禁止。他敦促人們彼此保持 1 公尺的距離。他表示，如果不遵守這些預防措施，感染曲線將再次上升，從而對義大利造成不可逆轉的損害。

除義大利以外，法國和西班牙作為歐洲感染病例數最多的國家，也暗示將嘗試重啟經濟。