〈雄獅展望〉轉型為生活產業集團 拉抬國內營收

雄獅 (2731-TW) 董事長王文傑今 (27) 日指出，在新冠肺炎疫情對觀光業的嚴峻衝擊下，董事會已擬定長期發展大方向，雄獅將從旅遊集團轉型為生活產業集團，營運重心除了旅遊也將擴大涵蓋食品、商品，拉抬國內營收成長，即便未來疫情過去，也不會再回到過去傳統旅遊業的營運型態。

雄獅近年發展餐飲品牌，並設有中央廚房可支援後續推出相關產品，王文傑強調，內部還擬定台灣麥肯錫計畫，搭配商品、食品等銷售力道，全力拉抬營收。

王文傑不諱言，過去雄獅一年營收 300 億元，現在做不到 10 分之 1，在出境旅遊動能熄火之際，正積極發展國內的「體驗旅遊經濟」，全力推廣整合行銷旅遊，而旗下 3000 名員工也投入就地轉型，為旅遊業找出路。

王文傑提到，台灣人過去出境旅遊一年花掉 8000 億元，只要有 1000 億元的消費力轉到國旅，就可創造出 1 兆元觀光產值。

雄獅總經理裴信祐則表示，雄獅的國旅加上入境旅遊營收占比 10%，仍有成長空間，今年內部將擴大發展線上通路提升國內營收動能，旗下 3000 名員工有一半人力投入推動國旅，一旦未來疫情過去，入境旅遊也已打好基礎。