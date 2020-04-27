〈聯電法說〉下修今年晶圓代工產值 估年增1-3% 聯電仍可優於平均

晶圓代工廠聯電 (2303-TW) 今 (27) 日召開法說，雖然第 2 季營運可望持續成長，不過，受到新冠肺炎疫情影響，下修今年產業與公司展望，晶圓代工產值由年增 7-9% 下修至 1-3%，相較台積電日前對產業展望保守許多；聯電本身則受惠日本新廠加入營運帶動，今年表現仍將大幅優於產業平均。

在上季法說時，聯電原先預期，今年半導體產值將年增 4-6%，其中，晶圓代工產值將年增 7-9%，而聯電受惠日本新廠加入營運帶動，今年營收表現將優於晶圓代工產業平均；但若排除日本新廠挹注，表現也將與產業相近或稍優於產業平均。

不過，受肺炎疫情帶來的不確定因素，聯電下修今年產業展望預估，預期今年半導體產值由成長 4-6%，下修至衰退 4-6%，而晶圓代工產值仍將成長 1-3%。

即便如此，聯電仍預期，在日本新廠貢獻下，今年營收將大幅優於產業平均；若排除新廠貢獻，在產品市占率擴增下，將抵銷部分大環境因素影響，表現也將與產業平均相近、甚至稍優於平均。

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 日前也下修今年產業與公司展望，估晶圓代工產值年增 7-13%，低於上季預估的 17 %，就台積電而言，受惠高效運算動能優預期，樂觀看今年營收仍可成長 14-19%。