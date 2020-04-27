〈5月報稅季來了〉今年稅額估約1200億元 民眾28日起可上網查調所得稅資料

綜所稅申報 5 月 1 日正式起跑，納稅義務人明 (28) 日起可上網查調個人所得稅資料。賦稅署署長李慶華說，預估今年綜所稅申報戶數約 620 萬到 630 萬戶，稅額粗估約 1200 億元與去年相當，其中適用稅額試算通知書約 385 萬件，其中有 288 萬件將以掛號郵寄，96 萬件為郵簡通知，最晚 5 月 1 日會寄送完畢。

財政部賦稅署今 (27) 日舉行綜所稅申報說明記者會，李慶華表示，因應新冠肺炎疫情，因此今年報稅措施有部分調整，包括綜所稅申報期間延長一個月、首批退稅提前至 6 月 30 日入帳、受疫情影響者可申請延後申報，並申請分期或延後繳稅。

賦稅署表示，納稅義務人明天起可透過電子稅務文件入口網查調，綜合所得稅資料，查詢內容包括個人所得、適用扣除額同時也能初步進行稅額試算。

李慶華表示，今年適用稅額試算共約 385 萬件，其中 288 萬件將以掛號郵寄紙本稅額試算通知書，96 萬件則以郵簡通知，但民眾需自行上網下載，由於今年報稅時間延長一個月，因修改通知書內文，寄發時間會較去年晚，但最晚 5 月 1 日就會寄送完畢。

另外，營所稅也將在 5、6 月進行結算申報，賦稅署預期，去年 5 月營所稅結算申報稅額約 3212 億元，受未分配盈餘稅率調降、產創條例租稅優惠等影響，預估今年營所稅收將因此減少；而企業受疫情影響而申請分期或展延，預估也受影響稅額約 500 億元。

