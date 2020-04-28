金正恩近況究竟如何？川普稱他掌握狀況但不能說 南韓認為無異常

雖然對北韓領導人金正恩健康狀況的傳聞不斷，不過南韓官員始終態度謹慎，仍然表明北韓沒有任何異常動盪，不過金正恩有可能生病或正因新冠肺炎 (COVID-19) 而被隔離。

美國總統川普週一表示，他很清楚金正恩目前的健康狀況，但是他不能說，隨後川普又說，「沒有人知道他在那裡」。

在週日 (26 日) 舉行的閉門論壇上，負責監督北韓的南韓統一部長金煉鐵表示，南韓政府可以有信心地說，北韓沒有任何異常跡象。

對金正恩健康狀況的猜測，起始於他並未出席 4 月 15 日重要的金日成紀念日，也一直從官方媒體上消失。

南韓媒體上週報導說，金正恩可能已經接受了心血管外科手術，或者是為了避免暴露於新冠病毒而被隔離。

對於手術的報導，統一部長金煉鐵認為可信度不高，因為報導所提及的醫院，沒有實施此類手術的能力。更多的猜測來自於新冠肺炎疫情，由於隨扈遭感染，因此金正恩前往元山隔離辦公。

南韓總統文在寅週一表明要加強合作，以幫助北韓預防新冠病毒的傳播，但沒有提及金正恩的健康或下落。北韓宣稱在新冠病毒上為零病例，但國際專家對此大多質疑。

北韓媒體週一並未公布金正恩新的照片或影片，但表示美國媒體造謠，金正恩活得好好的，目前在元山，並且在最新的行程中，慰問了元山工人的辛勞。