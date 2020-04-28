金融風險來襲 國人抗力平均60.7分僅及格邊緣

金融研訓院今 (28) 日發布「金融風險抵抗力測驗」，調查結果顯示，國人在金融風險抵抗力平均分數只有 60.7 分，在及格邊緣徘徊。

新冠肺炎疫情導致百業蕭條、金融市場震盪，越來越多民眾陷入收入急凍、資產蒸發的壓力，面對風暴突襲，為了解民眾金融風險抵抗力是否足以抵禦，研訓院從「金融知識與行為」、「經濟資源」、「社會資本」、「金融商品服務」訪問 1180 位受訪者進行評測。

調查結果發現，受訪者在「金融知識與行為」平均分數最低僅 43.3 分，「經濟資源」與「社會資本」分數相對較高，平均分數為 70.3 分、65.7 分。

分析不同年齡層的風險抵抗力，19 歲以下風險抵抗力最差，平均分數僅 48.8 分，40 到 64 歲風險抵抗力相對較好，平均分數 63.3 分；以職業別來說，農林漁牧、藍領勞工分數較低，平均分數約 43 到 51.5 分。

值得注意的是，在高學歷普及的年代，民眾的金融風險抵禦能力也不見得隨學歷提升，調查發現，大學與研究院平均分數也只有 63 分，同樣是在及格邊緣。

金融研訓院院長黃崇哲表示，要強化金融風險抵抗力，應該從金融教育著手，並針對金融知識弱點切入補強，隨時充實金融知識，並在平時養成儲蓄、理財的好習慣，透過超前部署管理收支平衡，才能在風暴來襲時從容因應。