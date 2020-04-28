經濟復甦走向？法人預測三情境 投資布局大不同

今 (2020) 年投資市場及經濟成長深受新冠病毒及油價影響，法人預測，未來經濟復甦走向有三情境，投資布局有所不同，建議面對前所未見的市場錯置與不確定性，針對各種可能的情境，必須未雨綢繆，方能靈活應變。

西德州中質原油 (WTI)5 月份期貨合約出現史上首次跌破 0 元的價格，作夢也沒想到竟然會出現每桶 - 38 塊美元的價位，同時間標準普爾 500 指數從 3 月份的低點反彈，並寫下 26% 的累積漲幅。在這一生難得一次的日子，原油期貨價格大跌 320%，但是能源類股的跌幅僅 3.3%。

路博邁多元資產投資長 Erik Knutzen 認為，眼前種種的市場異象提醒一件事情，投資人正面臨龐大的不確定性。 在此環境下，投資人應時時緊盯市場變化並調整投資組合，但是也切勿跟著眾人恐慌，或是追逐那無法持續下去的上漲動能。未雨綢繆方能協助投資人因應不確定性，並落實投資觀點，維持靈活彈性並化被動為主動。

石油庫存滿溢 原油期貨跌至負值

從上週油價崩跌學到什麼教訓？Erik Knutzen 指出，首先，此次油價崩跌是因為位於奧克拉荷馬州的原油庫存重鎮－庫欣－出現原油輸送與庫存空間不足的技術性問題。其次，此次疫情對於全球經濟活動造成的影響程度，至少是過去 90 年來前所未見的嚴重，其中最明顯的指標當屬不斷增加的失業人口。在美國，等同過去 10 年累積的新增就業數目在一個月內便消失殆盡。

上星期，各國首度公佈涵蓋禁足令期間的採購經理人指數。一如預期的是，服務業採購經理人指數表現尤其疲弱，各國指數寫下難以想像的歷史低點。

Erik Knutzen 表示，在新冠肺炎爆發前，經濟循環下行令製造業活動表現不振，全球經濟都靠服務業獨撐大局。然而，現在服務業採購經理人指數大跌，讓原本開始克服成長阻礙的全球經濟又面臨另一個難關。

最明顯的例子莫過於歐元區。近年來，西班牙與葡萄牙的失業率持續改善，國際債市再度對希臘敞開大門，義大利開始修復銀行體系，且歐元區開始正視單一貨幣制度的結構性問題。

上週歐洲議會召開會議認為有必要成立大規模的經濟振興基金，Erik Knutzen 指出，基金規模究竟有多大、當中貸款與補助款各佔多少的比例，相關的細節尚未出爐。歐元區各國領袖可能還要花上幾個星期的時間才能底定所有的細節。然而，等待的過程勢必會加深不確定性的氛圍。此次新冠肺炎的疫情究竟是會讓歐元區大破大立？或是讓改革的成果前功盡棄、甚至是拖垮整個歐元區？

經濟復甦三情境 投資布局大不同

針對全球經濟復甦走向，路博邁預測有基本、樂觀、悲觀等三種情境，就目前油價崩盤、採購經理人指數大跌、失業率攀升、以及國際向心力瓦解等種種跡象可知，路博邁認為，全球經濟正邁向預測的基本情境、甚至有機會進入悲觀的情境。

根據路博邁基本預測，美國新冠肺炎疫情料將在 5、6 月達到高峰，接著疫情將獲得控制、禁足令將解封。美國失業率將攀升至 15%，接著再開始逐步下降。2020 年美國經濟將負成長 6%。

在如此充滿挑戰的環境下，Erik Knutzen 認為，投資人應佈局高品質股票、掌握投資級信用資產的收益、並在市場超跌與高度動盪的環境下，留意私募市場與流動性另類資產帶來的機會。

若在悲觀情境下，疫情得要花更長的時間才能獲得控制，且在療法與疫苗問世前，疫情可能會二度爆發。美國的失業率將上升至 24%，2020 年美國經濟將負成長 10%，且經濟成長將一路停滯到 2021 年上半年。此情境下，另類資產與核心政府公債將扮演更重要的角色。

若是樂觀情境下，美國疫情將在本月達到高峰，失業率將快速下降，今年 GDP 只會負成長 3%。此情境下，投資組合可加強佈局高收益債券、新興市場、以及價值型股票。

表面上來看，最近這一波的股市上漲表現似乎反映較為樂觀的前景，不過，Erik Knutzen 指出，即便真的有值得樂觀期待的理由，投資人更得要小心謹慎。事實上，這一波的股市反彈並非由新興市場、價值股、與景氣循環股領漲。相反地，投資人青睞具有防禦特性的成長股，或是例如 Netflix 等可望受惠於禁足令延長的個股。所以，儘管股市出現釋壓反彈的表現，但是整體市場環境仍與基本情境最相近。

市場高度不確性 未雨綢繆靈活因應

未來幾週、幾個月的時間，政治、疫情、或是醫藥研究的相關消息都可能會導致市場環境劇烈變化，Erik Knutzen 表示，投資人必須掌握在各種環境下都能展現韌性的投資標的－例如高品質股票、投資級信用債、以及賣壓與波動性造就的投資機會，並適度加強配置青睞的資產，但切勿孤注一擲。

Erik Knutzen 指出，目前有兩件事情是可以確定的，第一是分散配置，必須視情況，時時重新調整。第二是未雨綢繆，現在賣油的人不僅得賠本賣還要倒貼，股市表現上漲，而數千萬人失業之時，投資人應預想各種可能的情境，並規劃資產配置的方向，如此一來便可清楚掌握市場訊號，知道何時該修正基本預測觀點，並提早一步調整投資組合的配置。惟有預先設想可能的情境，方能為投資人在極度不確定的環境下，指引出一條較為明確的方向。