A-Rod邀蔡明興入主紐約大都會隊？富邦金九字回應

今 (28) 日市場傳出，前洋基球星 A-Rod 有意邀請富邦金 (2881-TW) 董事長蔡明興一起投資入主美國職棒 (MLB) 紐約大都會隊，富邦金對此以「對市場傳言，不予評論」9 字回應。

前大聯盟球星「A-Rod」羅德里格茲 (Alex Rodriguez) 與未婚妻流行音樂歌手珍妮佛羅培茲 (Jennifer Lopez) ，今 (2020) 年 2 月就傳出有意集資買下紐約大都會的經營權。

據傳 A-Rod 與珍妮佛羅培茲正透過 JP 摩根大通集資，由於兩人資產僅 7 億美元，無力購買價格上看 26 億美元的大都會隊股份，於是四處尋找其他金主，最新「揪團」對象傳出邀請富邦金董事長蔡明興一起投資。

A-Rod 主要是看上蔡明興身家達 29 億美元，其與兄弟蔡明忠一同經營的富邦金控，市值更高達 135 億美元，兄弟倆事業版圖橫跨金融、手機通訊台灣大哥大、電子商務 MOMO 購物等，也有經營運動賽事的經驗。

富邦金為國內積極推廣運動賽事的金控，旗下擁有一支職棒富邦悍將與一支職籃富邦勇士隊伍，其中，富邦金 2016 年以新台幣 3 億元買下目前的富邦悍將球隊。除了職業球隊，富邦金在甲組成棒以及個人競技的高爾夫球、網球、馬拉松及舉重等都長期贊助。