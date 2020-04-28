市場有如雲霄飛車 謹記5招保護資產

近年來危機事件頻現，金融市場高度波動已經成為常態，值此環境之下，法人建議，謹記五招，為今年市場波動做好準備。

疫情重擊全球市場，負面消息雜沓，悲觀氣氛沉重，即使是經驗豐富的投資人也不免感到焦慮，進而造成非理性的投資決策。若投資過程中若心生動搖，富蘭克林投顧提出五大招式，包括「別輕易放棄投資計畫」、「持續投資」、「分散資產配置」、「檢視風險承受度」及「諮詢專業顧問」，為劇烈震盪的市場波動做好準備。

一、別輕易放棄投資計畫：市場修正，對位處不同人生階段的投資人影響不一，因此面對波動，先別急著喊停，靜下心釐清投資的目標、策略與預設時間，再決定下一步，避免追高殺低的憾事。

二、持續投資：若因市場短期波動所造成的帳面損失，而引發情緖化決策，代價恐怕不小，秉持長期投資的作法，可望跳脫一時的市場干擾，有助於聚焦投資目標而非過程中的顛簸。

三、分散資產配置：風險來源以及對各類資產的影響不同，因此多元資產配置並保持調整靈活度，方能即時因應市場變化，例如這一波疫情帶來的不確定性，幾乎造成股債市齊跌，但美國政府債 GNMA 是極少數表現抗跌的資產，可加入作為防守的部位，而想掌握跌後反彈的行情卻又擔心波動不止，定期定額的方式，既可不錯失機會，又能降低基金每單位的投資成本，讓整體投組保有一定的進攻能力。

四、檢視風險承受度：三十歲的理財選擇，到了五、六十歲未必適用，且投資關乎理想與目標，更是不能馬虎，更何況市場震盪當前，正是檢視自我對風險的容忍度，適度調配股債等資產比重，讓投資組合能與時俱進符合現況。

五、諮詢專業顧問：交由專業的理財顧問團隊提供翔實市場解析、協助檢視投資組合與投資建議；若不知如何挑選適合的基金組合或是想更省事，則可交給 AI 智能理財機器人，透過大數據運算，打造出幾近量身訂作的投資組合，並視市場表現全自動監控及調整投組，大大降低理財時的心情負擔。