全球前250大零售業 台灣零售龍頭統一超連6年入榜

根據勤業眾信聯合會計師事務所發布的《2020 零售力量與趨勢展望》報告，2 全球前 250 大零售業去年總營收 4.74 兆美元，淨利率 3%，較 2018 年增加 0.7%，其中台灣零售龍頭統一超商 (2912-TW) 是連續 6 年且唯一入榜的台灣企業。

《2020 零售力量與趨勢展望》是根據 2018 年 6 月到 2019 年 5 月企業財報，挑選出全球前 250 大零售業，累計總營收共 4.74 兆美元，平均營收達 190 億美元，Top 10 的零售企業總營收為 1.52 兆美元，占整體 32.2% 比重。

觀察前 10 大零售業中美國的企業就包辦 7 名，且主要以擴展海外市場為主，而零售營收則較去年同期成長 6.3%，相較 2018 年增加 0.2%，更比 2019 年營收成長多出 2.2%，原因在於部分零售業者在數位營收成長表現亮眼的關係。

報告指出，目前全球第一大零售業仍是沃爾瑪 (Walmart) 持續穩坐全球零售業霸主寶座，好市多 (COSTCO) 居次，亞馬遜 (Amazon) 則以最高的零售成長率 (+18.2%) 排名第三。

值得注意的是，全球 250 大零售業中，台灣零售業龍頭「統一超商」是唯一榜上有名的業者，統一以總營收 73 億美元，推升名次從 2018 年的 148 名躍升到 142 名，成為台灣連續 6 年並且唯一進榜的零售企業。

勤業眾信表示，沃爾瑪 (Walmart) 穩坐冠軍的關鍵在於將電商視為全通路策略的一環，於 2018 年度大舉投資 54 億美元，帶動電商銷售額大增 40%；好市多 (Costco) 則歸功於 21 家新賣場開業營運，推升客戶流量、購物頻率、和平均客單價的增加。

至於亞馬遜 (Amazon) 受惠於北美和德國銷售佳績、收購 Whole Foods Market 食品超市，以及降低價格和配送方案等策略奏效，帶動營收成長率增 18.2%，進一步推升排名衝上第三名。

勤業眾信聯合會計師事務所消費產業負責人謝明忠表示，2020 年受疫情影響，削弱市場消費力道，這對零售業來說，無疑是一場艱鉅的挑戰，企業可運用大數據分析找出新的銷售模式與資料蒐集，並以全通路流程為轉型目標，擺脫舊有線性供應鏈思維。