4 月 24 日，加密貨幣衍生品交易所 BitMEX 低調推出一款全新的以太幣季度期貨產品，並聲稱，市場當前還沒有看過有類似的產品出現。不過，根據外媒《CoinDesk》報導，這項產品雖然標榜「以太幣期貨」，但實質上卻以比特幣結算，交易 ETH/USD 交易對，合約到期時間是在 2020 年 6 月。

明眼人一看自知，這款合約產品的到期時間非常「耐人尋味」，因為按照此前規劃，以太坊 2.0 將會在今年 7 月進行升級，目前，研究人員和開發人員都很有信心能如期上線。從這個角度來看，BitMEX 這款以太坊期貨產品似乎就是為以太坊 2.0 量身打造，認為這次升級會對以太幣價格有利。

現階段，整個加密貨幣產業都在期待以太坊 2.0 的到來，這時除了 BitMEX 之外，Bitfinex 的以太坊永續期貨合約多頭頭寸也出現飆升。數據顯示，今年 3 月中旬，也就是在以太幣價格跌至 100 美元左右之後，這些合約開始出現明顯攀升的趨勢。有別於每年結算四次的 BitMEX 季度合約，Bitfinex 的永續期貨合約交易並無所謂的「到期時間」，為期貨市場交易者帶來了一定優勢，像是能在現貨市場價格行為的基礎上進行槓桿交易。

Bitfinex 技術總監 Paolo Ardoino 解釋說：

作為以太坊流動性的主要來源之一，Bitfinex 平台上有很多以太幣交易者，目前以太坊 2.0 升級將至，確實也已引起了眾多投資者的密切關注。

Bitfinex 以太坊永續期貨合約走勢圖（多頭）

根據加密貨幣數據提供商 CoinGecko 研究顯示，Bitfinex 平台上的以太坊期貨合約未平倉頭寸大約為 50 萬美元，相比之下，目前市場上規模最大的以太坊永久性期貨交易平台 BitMEX 的未平倉頭寸已經接近 8 千萬美元。除了對沖策略或受資金利率激勵的套利交易外，在以太坊 2.0 推出之前，Bitfinex 平台上的交易員之所以會在以太坊期貨中持有多頭頭寸，很可能也預示著一波「投機性」看漲即將到來。

受新冠病毒疫情衝擊，今年 3 月加密貨幣市場整體下滑，不過，隨著以太坊 2.0 升級逐漸逼近，一些場外交易平台開始看到投資者對以太幣的需求有所增加。加密貨幣交易所 Altonomy 聯合創始人 Ricky Li 過去曾擔任芝商所研究與產品經理，他就表示，

3 月中旬加密貨幣市場暴跌期間，我們看到以太坊購買流量不斷上漲，甚至還有一些大型投資者入場，他們似乎比較看好即將到來的以太坊 2.0 升級。

不過，相較於交易者，以太坊社群對於「看漲」似乎沒那麼熱忱。Messari 以太坊分析師 Wilson Withiam 表示，由於以太坊 2.0 主網曾發布延遲，以太坊社群似乎對於今年 7 月的升級計劃抱持著「謹慎樂觀」的態度。

這篇文章 ETH 2.0 升級將至掀看漲狂潮？以太幣期貨市場「蠢蠢欲動」 最早出現於 區塊客。

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