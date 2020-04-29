盤前財經大事搶先讀2020年04月29日

今日操盤前瞻

韓國 3 月工業生產

美國 Fed 利率決策

法說會：亞德客 - KY、旺宏、聯亞、穩懋、TPK-KY、訊連、致茂

股東會：綠電、泰金寶 - DR

2 年期公債殖利率創新低 交易員押注紐西蘭央行將加入零利率行列

隨著交易員加碼押注紐西蘭央行五月將擴大寬鬆，以因應疫情衝擊經濟，紐西蘭兩年期公債殖利率跌至歷史新低，在擴大寬鬆的步伐下，預期很快會加入零利率的行列。閱讀全文...

美國銀行：預估美 Q1 GDP 萎縮 7% Q2 恐加速衰退 30%

《彭博》報導，美國商務部將於週三 (29 日) 公佈 Q1 GDP 增長率，由於政府為了防止新冠肺炎 (COVID-19) 的擴大，持續採取封鎖及社交距離等措施，並對商業活動造成重創，美國經濟分析局 (BEA) 預估，第一季 GDP 恐將衰退 3.8%，創下自金融海嘯以來的最大跌幅。閱讀全文...

〈聯發科法說〉Q1 毛利率達 43.1% 寫 19 季新高 每股賺 3.64 元

聯發科 (2454-TW) 昨 (28) 日舉辦線上法說會並公布第 1 季財報，毛利率達 43.1%，改寫 19 季來新高，稅後純益達 58.04 億元，季減 8.26%，年增 70.41%，每股純益 3.64 元。閱讀全文...

國銀新南向 18 國首季獲利年減 15% 新加坡大幅衰退 7 成最慘烈

金管會昨 (28) 日公布國銀第 1 季的海外獲利情況，國銀在新南向 18 國今 (2020) 年第 1 季稅前盈餘為 26.7 億元，年減 15%，其中，新加坡獲利大幅減少 7 成衰退最多，至於是不是新冠肺炎疫情衝擊，金管會表示需要進一步了解。閱讀全文...

裕日車每股擬配息 21.27 元 現金殖利率近 9%

裕日車 (2227-TW) 昨 (28) 日召開董事會，通過 108 年度盈餘分配案，每股擬配現金股利 21.27 元，創 3 年來新高，配息率 87.6%，以今日收盤價 237.5 元計算，現金殖利率近 9%。閱讀全文...



