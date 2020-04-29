【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 美國因科技走弱，呈現拉回整理，收盤四大指數跌幅介於 - 1.40%~-0.13%。指標股跌多漲少，僅有美光維持紅盤，APPLE、INTEL、AMD 下跌，台積電 ADR 下跌 1.42%。

2. 台股早盤小幅跳空開出，隨即因亞股轉弱，加上台股面臨季線反壓與部分強勢個股回檔，指數持續在平盤附近震盪，臨近尾盤 2454 聯發科與權值股走高，帶動指數最終收 10,616.06 點，上漲 48.79 點，漲幅 0.46%。

3.OTC 指數維持前一交易日強勢，開高收高連續拉出第 5 跟紅 K 棒，收在 134.00 點，上漲 0.66%，重新站回季線之上，表現相對加權佳。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1) 均線：周二台股開高後震盪，收小紅 K 棒，持續在季線與月線間震盪整理。

(2) 量能：雖面臨上檔季線壓力，成交量溫和擴大至 1,825.52 億元，後續不宜量急縮。

(3) 技術指標：日 KD 指標轉為黃金交叉向上、MACD 柱狀體走平。

(4) 法人籌碼：三大法人合計 + 24.05 億元；外資 - 16.58 億元、投信 + 20.85 億元、自營 + 19.78 億元。

5. 散熱模組：新冠肺炎疫情帶動居家上班及遠距教學的急單湧現，3324 雙鴻預估 2Q20 營收有望季增 35%，股價再創波段新高；3338 泰碩受惠於 5G 基地台及商務 NB 訂單強勁，市場估 4 月合併營收有望再創下單月歷史新高，周一三大法人同步買超，周二股價收盤上漲 9%。

6. 網通：全球疫情衝擊逐漸和緩，中國” 新基建” 題材發酵，網通產品再獲市場資金青睞，2314 台揚、3062 建漢、2345 智邦、6285 啟碁尾盤收高。

7. 防疫個股：原強勢主流 1760 寶齡富錦、1752 南光、1762 中化生轉為高檔震盪，但運動休閒 9914 美利達、9921 巨大，運動設備 1736 喬山、1515 力山轉強。

8. 操作建議：短線上台股因面臨上方季線反壓，加上 5/1 假期即將到來，今明兩日市場恐越趨謹慎，類股持續輪動，建議操作宜控制持股比重，短線操作可關注年報、庫藏股、防疫題材相關個股少量操作，慎防持股過高風險。

9. 聯發科法說財報、展望佳：2454 聯發科 2020 年第 1 季營收金額為新台幣 608.63 億元，季減少 5.9%，年增 15.4%，優於之前財測。單季每股 EPS 來到 3.64 元，單季毛利率 43.1%，寫下近 19 季的歷史新高。展望 2020 年第 2 季營運，在新的 5G 產品發表將帶動營收成長，並抵銷掉近期部分減緩的消費性電子需求。除此之外，預期毛利率將維持平穩。預估第 2 季營收預估在新台幣 621 億到 669 億元，約增加季增 2%~10%，與 2019 年同期相比，增加 1%~9%，營業毛利率預估為 42.5%±1.5%。由於新冠肺炎疫情衝擊第二季終端銷售，預估市場經濟秩序逐步回復正常的時間點將落在下半年，建議個股拉回仍採偏多操作。

10. 防疫需求激增 UVC LED 大缺貨：新冠肺炎疫情蔓延全球，在防疫商機帶動下，具備殺菌消毒效果深紫外線 UVC LED（波長≦280nm）於農曆年後需求暴增，導致供應鏈出現缺貨。近期 LED 廠憑藉著 MIniLED 以及 UVC LED 題材成為近期盤面焦點，4956 光鋐攜手 6559 研晶共創品牌 Bioraytron，3698 隆達 UVC LED 新品送樣給家電客戶測試，近期漲勢強勁。

