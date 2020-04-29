新光金董事改選超額提名 李勝彥提四大異見反對李紀珠任董事

新光金 (2888-TW) 今 (2020) 年將董事改選，董事會提名名單出爐，不但出現「超額」提名，更爆出獨立董事李勝彥以四大「異見」為由，反對新光金副董李紀珠出任下屆董事候選人，最後動用舉手表決，並未通過李勝彥提案，李紀珠仍具有董事候選人資格。對於李勝彥所指，新光金表示，李勝彥反對意見所陳內容均非事實。

新光金今年股東常會將改選 15 席董事 (含 3 席獨立董事)，李勝彥於董事會中公開反對李紀珠擔任下屆董事候選人，李勝彥指控李紀珠在新光金的個人作為和公司的對應可歸納出 4 大問題：(1) 頂撞體制，(2) 牴觸法令，(3) 怠忽職責，(4) 公司放任等，顯示公司董事會和法務單位集體袒護和縱容李紀珠的不當行為，有違新光金控道德行為準則第 2 條及第 8 條。

針對李勝彥提案，在主席慎重徵詢全體出席董事採舉手表決後，其餘董事均同意讓原本董事提名名單通過，也就是李紀珠依舊具備下屆董事候選人資格。

新光金強調，該公司董事會所提候選人名單均符合公司法第 192 條之 1，及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第 2 條至第 5 條等規範，經董事會決議通過列入第 7 屆董事 (含獨立董事) 候選人名單，於法尚無不合。

新光金本屆董事會提名名單為：吳火獅文教基金會代表吳東進、吳敏暐；吳東進基金會代表李紀珠；吳家錄保險文教基金會吳邦聲；新光三越葉雲萬、吳昕達；進賢投資代表蔡宏祥；新柏股份吳東明、洪士琪、林伯翰；自然人董事長蘇啟明、潘柏錚；三席獨董為林美花、許永明、吳啟銘，出現「超額」提名 16 人。

新光金今年要選 15 席董事，卻提名了 16 席名單，董事改選暗潮洶湧，吳東進掌控的吳火獅文教基金會、吳東進基金會等；而大股東新勝投資提名 4 名，新光三越提名 2 名，共提名 6 席董事候選人名單，其中，現任新勝投資董事長為台新金控董娘彭雪芬，為避免有違反金金分離的疑慮，今年改由新勝投資子公司新柏股分提名三席董事，進賢投資代表也是新勝人馬。

值得留意的是，即使超額提名，現任新誠投資法人代表也是吳東進之女吳欣儒，此屆卻未入董事會名單。

整體來說，由董事提名名單可看出，新光金今年的董事改選，將由現任董事長吳東進人馬、新光三越吳東興人馬、新勝為首的吳東亮派人馬，在超額的候選名單中角逐董事席次，經營權之爭備受矚目。