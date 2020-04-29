IC Insights下修今年記憶體市場至持平 估明、後年強勁成長

研究機構 IC Insights 本週發布報告，再次下修對今年記憶體市場的預期，至與去年持平。

在最樂觀時，這家機構預測今年整個記憶體市場將強勁增長 14%，但受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，目前預估 2020 年整個記憶體市場將與 2019 年持平，約 1104 億美元。

DRAM 於 2015 年和 2016 年表現疲弱，影響記憶體的整體表現，但在 2017 年和 2018 年，由於 DRAM 和 NAND 快閃記憶體市場增長，讓整體記憶體市場分別成長 64% 和 26%，於 2018 年達到 1633 億美元的高點，但在 2019 年發生逆轉，大減至 1104 億美元。

(圖: IC Insights)

IC Insights 預計，今年受疫情影響，記憶體銷售只會與 2019 年持平，但未來兩年恢復強勁成長，2021 年估成長 21%，2022 年再成長 29%，來到 1710 億美元，突破 2018 年的高點。

細分來看，IC Insights 估計，DRAM 預計將在 2020 年占記憶體市場的 53%，快閃記憶體的比重將達到 45%，包括 NAND 快閃記憶體為 44%，NOR 快閃記憶體為 1%，其他記憶體 (EEPROM、EPROM、ROM、SRAM 等) 雖然可能成長，但大幅搶下市占的可能性並不高。

(圖: IC Insights)

與此同時，儘管疫情打擊了對智慧手機和其他消費電子設備的強烈需求，但記憶體 DRAM 和 NAND 的價格一直在上漲。

NAND 在去年出現史上最慘的營收表現，衰退 26.4%，主要原因是市場庫存水位在 2018 年底升高，再加上 2019 年上半年市場需求疲軟所致。

但自此之後，NAND 供應增長一直受到限制，因為主要晶片製造商出於利潤考量，有意控制產量，並強化技術轉型。