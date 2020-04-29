新鉅科首季遇逆風 單季虧損1.12億元 每股虧損0.61元

新鉅科 (3630-TW) 首季營收下滑，毛利率降到 3.13%，年減 29.63 個百分點，導致首季營運又陷虧損，稅後虧 1.12 億元，每股虧損 0.61 元。

新鉅科第 1 季營收 4.15 億元，毛利率為 3.13%，季減 35.66 個百分點，年減 29.63 個百分點，稅後虧損 1.12 億元，較上季及去年同期均由盈轉虧，每股虧損 0.61 元。

新鉅科去年稅後純益 5.07 億元，每股純益為 3.02 元，先前新鉅科主管對今年首季營運保守看待。

新鉅科 2019 年在大股東丘鈦加持下，屏下指紋辨識鏡頭量產出貨，帶動營收倍增，獲利也創近 9 年新高，新鉅科謹慎看待今年營運，原期待手機屏下指紋辨識鏡頭及 3D 感測鏡頭產品能名推升今年業績成長，但是第 1 季受到疫情影響，營運遇逆風。

新鉅科也預計今年產能將再增加 20%，因應新產品業務發展，其中台灣及中國東莞生產基地，都將同步啟動擴產。

新鉅科今天召開董事會，決議聘請前光寶科可攜式影像事業群總經理黃子青，出任新鉅科新任總經理，人事命令將於 5 月 4 日正式生效。