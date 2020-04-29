〈致伸法說〉新案子量產時程遞延 下半年營運不明朗

電聲元件廠致伸 (4915-TW) 財務長蕭英怡今 (29) 日表示，筆電、電競需求將延續至第 2 季，且整體能見度較高，估本季營收可望季增，不過聲學產品受疫情影響需求轉弱，加上新案子量產時程遞延，下半年能見度尚不明朗。

蕭英怡指出，今年聲學產品的新案子，主要是將既有的產品做延伸，當產品要進行量產前 1-2 季時，會與客戶進行試產、設計驗證、產線驗證等程序，也因無法透過視訊會議進行，導致量產時程遞延，部分產品甚至可能延到明年，產品導入市場的時間仍是未知數。

蕭英怡坦言，疫情確實衝擊 TWS(真無線藍芽耳機) 的需求降低，不過，客戶認為，終端需求只是遞延、尚未出現變化，因此還沒出現砍單狀況，希望能保持隨時可以量產的能力，在需求沒有改變情況下，疫情結束後，聲學產品的回溫速度快。

致伸為分散產地風險，轉赴泰國設廠，目前共有兩座基地，其中一個為租用廠房，已小量生產，目標未來能占整體產能約 5%；另一廠房則是買地建廠，最快今年中進行發包、明年第 3 季完工，未來將導入大量自動化設備，估可滿足 2022 年前的訂單需求，且占整體產能 20-25%。