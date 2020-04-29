筆電需求熱 系微Q1稅前盈餘年增逾6成 寫8年來同期高

BIOS 大廠系微 (6231-TW) 今 (29) 日公布第 1 季自結，受惠筆電需求大增，稅前盈餘達 0.23 億元，季減 31.31%，年增 64.29%，創近 8 年同期新高，依股本 3.8 億元推算，每股稅前盈餘 0.6 元。

系微第 1 季營收 2.49 億元，季減 2.74%，年增 13.7%，營益率 8.3%，季減 4.99 個百分點，年增 1.6 個百分點，稅前盈餘 0.23 億元，季減 31.31%，年增 64.29，每股稅前盈餘 0.6 元。

隨著疫情持續蔓延，遠距教學、居家辦公趨勢興起，推升筆電需求大增，系微第 1 季在 BIOS 出貨暢旺下，營收、獲利均維持相對高檔，雙雙寫下 8 年同期新高。

系微有 55% 的營收來自筆電，BIOS 產品市占率高，客戶囊括一線品牌大廠，包括聯想、華碩、宏碁、HP 等，去年更打入 DELL 的商用機種，推升營運走揚。

此外，系微近期也打進超級電腦市場，相關軟體解決方案已獲電腦業者 Atos 採用，預計將用於開發模擬新冠肺炎病原傳播的超級電腦，並已獲芬蘭 IT 科學中心 (CSC) 的 Puthi 超級電腦採用。