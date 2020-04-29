臻鼎子公司鵬鼎首季營收降 獲利大增逾6成

中國大陸最大的 PCB 廠臻鼎 - KY(4958-TW) 中國大陸掛牌子公司鵬鼎，受惠自動化、美元兌人民幣升值等正面因素帶動，首季營收雖下滑，但純益達人民幣 3.08 億元，年增 66.33 %。由於臻鼎持股鵬鼎達 72.82%，鵬鼎獲利成長，也將帶動臻鼎今年首季獲利表現，每股純益人民幣 0.13 元，年增 62.5%。

臻鼎公告，鵬鼎 2020 年首季營收人民幣 39.69 億元，年減 6.31%，純益人民幣 3.08 億元，年增達 66.33 %。

鵬鼎營收微幅下滑，但獲利大增 6 成，主要是經營階層持續進行成本管控、製程改善、強化自動化生產，有助降低生產成本，帶動營業利潤增成長。

臻鼎包括軟硬板產能多數位於中國，2 月受疫情管制人流及物流影響，導致營收下滑，但 3 月就快速恢復產能，單月營收衝上 82.58 億元，較上個月成長 222.9%，也創歷年同期新高，。2020 年第 1 季營收為 175.12 億元，相較去年同期減少 9.58%。

由於鵬鼎控股與臻鼎財務連結性高，臻鼎首季營收衰退，子公司鵬鼎首季純益卻年增超過 6 成以上，使市場對於營收衰退後產生的疑慮略減，法人指出，臻鼎為蘋果 iPhone SE2 的供應鏈，上半年業績將有支撐，在自動化製程有效運用下，有助獲利走穩。

臻鼎今年印度組裝廠產能將開出，中國廠淮安廠、深圳二廠也將投產，另外秦皇島廠類載板產能也將擴充，有助營運成長。

臻鼎每股擬配發 4.5 元現金股利，目前仍暫居蘋果 PCB 供應鏈之冠。但外資憂心今年下半年 iPhone 新機需求放緩，在訂單下降的不利狀況下，將加劇價格戰競爭，且臻鼎進入 iPhone LCP ，可能會導致下半年利潤率下降，因此將臻鼎評等從「中立」下調至「減碼」，對臻鼎目標價從 100 元下調至 82 元。