電信二哥爭奪戰 遠傳、台灣大較勁

NCC 日前公布電信業者 2 月份用戶數，遠傳 (4904-TW) 小勝台灣大 (3045-TW)5000 戶，也是 4G 開台以來首度超車，被市場認為躍居電信二哥，對此，台灣大今 (29) 日回應，難以用戶數論高下，還需了解月租型用戶與短約型預付卡用戶佔比，才能看出數字背後意涵。

台灣大指出，電信業用戶數可分為預付型 (Pre-paid) 與月租型 (Post-paid)，其中，台灣大第 1 季月租型用戶達 571.8 萬戶，勝過同業的 536.1 萬戶，相差 35.7 萬戶；預付型用戶則受到疫情影響，入境人數大幅降低，雖然成長幅度不比同業高，但預期未來入境管制解除後，將回到正常水位。

台灣大表示，若同時檢視月租型、預付型用戶對電信業者的獲利表現，台灣大第 1 季事業營業利益 (EBIT) 年增 1.9%，同業則年減 3.3%。

遠傳則提出 8 大項目並均優於台灣大，包括 4G 用戶數、4G 網速、行動服務營收、公有雲市占、口罩實名制 2.0、5G 頻譜頻寬與位置及 5G 建設進度。

遠傳指出，除 2 月份 4G 用戶數位居第 2 外，自去年 11 月開始，行動服務營收超越台灣大，其中 3 月份差距達 5300 萬元；4G 網速僅遠傳與中華電在「4G 定點下載」與「Google 雲端下載」全台平均網速超過 100Mbps。

5G 方面，遠傳在 3.5GHz 頻段中取得 80MHz 頻寬，較台灣大多出 20MHz，並拿下靠近魚度位置，不會有衛星干擾疑慮，此外，已取得 5G 架設許可並開始進行網路建設。

NCC 日前公布 2 月用戶數，中華電 (2412-TW) 擁有上千萬用戶，坐穩龍頭位置，遠傳則有 707.8 萬戶、台灣大共 707.3 萬戶。